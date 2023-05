Naš izbor na Androidu

Lynket Browser Spletni brskalnik Lynket Browser je namenjen uporabnikom, ki želijo najdeno spletno vsebino naložiti v ozadju in do nje dostopati, ko jim čas to dopušča.

Super VPN Spletna cenzura je danes običajen pojav, imuni proti njej nismo niti na sončni strani Alp. Zaobidemo jo s sistemskim pripomočkom Super VPN.

Clipboard & Notes Manager Lepljenje in shranjevanje besedila sta na računalniku sila preprosta. S telefonom se tovrstni enostavnosti približamo z aplikacijo Clipboard & Notes Manager.

AiCogni Voice AiCogni je digitalni pomočnik z umetno pametjo v zadnjem času nadvse priljubljene umetne inteligence ChatGPT.

Meme, Emoji & Sticker Art Emotikoni predstavljajo odličen način sporazumevanja z malo besedami ali brez njih. Zbirka jih ima v navezi z nalepkami in memi več kot pet tisoč.

Voice Changer Voice Changer je šaljiv program, ki zvočni posnetek spremeni v zabavno sporočilo, s katerim prijatelje zlahka nasmejemo.

Voice Recorder Bolj resen program za snemanje je Voice Recorder & Voice Memos, ki beleži sestanke, zamisli, glasbo in kakršenkoli drug zvok v okolici naprave.

Diffground Urejevalnik fotografij Diffground ob pomoči umetne inteligence in na podlagi naših navodil obdela slike kot pravi človeški profesionalec.

Tip Calculator Pripomoček za izračun napitnine bo prišel najbolj prav popotnikom, ki romajo v države z izrazitejšo kulturo finančnega nagrajevanja postrežbe.

HKMobi Task Zadnji seznam opravil na tržnici Play ponuja uporabniku preprost način organizacije in izboljšanja učinkovitosti.

Moodistory Moodistory je privlačen koledar, ki beleži zgodovino uporabnikovega počutja in pri tem ne zlorabi njegove zasebnosti.

Keet Neposredno medsebojno sporočanje brez posrednikov zagotavlja neoporečno zasebnost in visoko kakovost storitve.

Tooot Uporabniki Twitterja ob zadnjih Muskovih pretresih mrzlično iščejo zamenjavo. Med alternativami je Mastadon z odjemalcem Tooot.

Clipious Odprtokodno spletno zbirko videoposnetkov Invidious, ki spoštuje zasebnost uporabnikov, je najbolje uživati z odjemalcem Clipious.

Soundclub Glasbeni festivali se po pandemiji vračajo na velike odre. V aplikaciji Soundclub jih najdemo več kot pet tisoč.

Database All Game PSP Pozabljena ročna igralna konzola podjetja Sony se je ponašala s številnimi vrhunskimi naslovi. Najdemo jih na seznamu vseh iger za PSP.

Devolver Tumble Time Zanimiva igra igralca postavi v pralni stroj, kjer mora like v njem skladno z zakoni fizike postaviti tri v vrsto.

Match War Match War je še en naslov z mehaniko »tri v vrsto«, ki znano formulo spari z zanimivim bojevanjem z drugimi igralci prek interneta.

Flash Party Igra Flash Party dobro posnema priljubljeno borilno igro Super Smash Bros, ki na pametnih telefonih sicer ni dostopna.

Tiny Auto Shop 2 Drugi del igre, kjer obujemo čevlje mehanika z lastno delavnico, odlično nadgradi znano zgodbo o uspehu.