Naš izbor na Androidu

Wide Launcher Wide Launcher je zanimiv zaganjalnik, ki zasnovo tovrstnih sistemskih pripomočkov dobesedno razširi. Trikratno!

Quick Ringtone Maker S preprosto aplikacijo, ki se ponaša z učinkovitim uporabniškim vmesnikom, iz izbrane pesmi v hipu ustvarimo novo zvonjenje za telefon.

AirNotes AirNotes je fotografska aplikacija z enoročnim načinom dela, ki slike s telefona shranjuje neposredno v računalnik.

Madhur AI Branje besedil Madhur AI v 27 jezikih in s 126 različnimi glasovi je prvenstveno namenjeno uporabnikom z omejitvami.

FileShadow Upravitelj datotek FileShadow podobno kot Resilio Sync in NextCloud omogoča vzpostavitev povezave z zasebnim oblakom iz domačega računalnika.

Microsoft Lists Microsoftov tekmec Asani, Basecampu in podobnim za zdaj pri vodenju projektov pomaga le naročnikom storitve Microsoft 365 z vključenim Sharepointom.

Backtrack Glasbena aplikacija Backtrack trdi, da zna vsakemu uporabniku izračunati najbolj nostalgično obdobje in mu postreči z ustrezno glasbo.

VN Editor Zanesljiv, zmogljiv in učinkovit urejevalnik video posnetkov je namenjen tako profesionalcem kot tudi domačim ustvarjalcem.

EnhanceFox S programom EnhanceFox ter vgrajeno umetno inteligenco lahko »popravimo« še tako brezupno fotografijo.

Volume Volume: Bite Sized Magazine je skrbno urejena zbirka vsakodnevnih novic in člankov iz najrazličnejših virov.

AREA AREA by Autodesk je neke vrste družabno omrežje za 3D-oblikovalce, kjer se naučimo obrti, objavimo svoja dela ali zgolj občudujemo umetnine drugih.

Mastodon Naprave z operacijskim sistemom Android so končno deležne odjemalca za decentralizirano, odprtokodno družabno omrežje Mastodon.

Game Jolt Social Družabno omrežje za igričarje gosti več kot 60.000 skupin za spoznavanje enakomislečih ljubiteljev tovrstne digitalne zabave.

Glimesh Glimesh je sveža konkurenca storitvi Twitch, ki pod svoje okrilje vabi tako igričarske ustvarjalce video vsebin kot tudi njihove gledalce.

Console Launcher Telefoni priljubljenih proizvajalcev imajo običajno lastni zaganjalnik iger, ki pa ga lahko po novem zamenjamo s konzolno izkušnjo Console Launcherja.

Chinese Parents Simulator življenja nas v vlogi fantka ali punčke umesti v tipično kitajsko družino, s katero živimo naslednjih digitalnih 18 let.

Love is … in small things Kar 30 poglavij risanega romana, ki se igra z barvanjem različnih prizorov, je ob spremljavi pomirjujoče glasbe balzam za dušo slehernika.

Apex Legends Mobile Pomanjšana različica priljubljene battle royale igre na telefon prinaša enako dobro strelsko akcijo, s katero je zaslovel izvirnik.

It's Still A Space Thing Retro akcijske igre, v katerih še vedno branimo Zemljo pred bitji iz vesolja, so enako dobre kot včasih.

Watcher Chronicles Igre, zahvaljujoč uspehu Souls serije, spet postajajo vse težje. Težavnost tega naslova od 1 do 10 je 11.