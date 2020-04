Naš izbor na Androidu

One Shade Upravljanje opozoril v operacijskem sistemu Android ni najudobnejša naloga, a jo precej omehča program One Shade.

Almighty Volume Keys Gumbi za upravljanje glasnosti telefona lahko imajo tudi drugo vlogo, če jim jo določimo z aplikacijo Almighty Volume Keys.

Palettes Univerzalni upravitelj grafičnih tem za operacijski sistem Android podpira dinamične tematike in prilagajanje posameznikovemu okusu.

Bulldog Blocker Nova starševska zaščita Bulldog Blocker na otrokovem telefonu prestreže spletno pornografijo in blokira delovanje neželenih aplikacij.

Mi Browser Privzeti spletni brskalnik mnogih pametnih telefonov kitajskega podjetja Xiaomi je odslej na voljo sleherniku, ki obišče tržnico Play.

IoT Assistant S spletom povezane naprave prinašajo s sabo številne nevarnosti. Ker jih je na svetu vedno več, je dobrodošel njihov nadzornik IoT Assistant.

Socratic Googlova aplikacija Socratic z umetno inteligenco uporabnikom pomaga pri reševanju domačih nalog.

Autosync Autosync je priročen pripomoček, ki odpravlja omejitve priljubljenih oblačnih storitev in omogoča sinhronizacijo posameznih imenikov in datotek.

Session Session je nov program za neposredno sporočanje, ki za svoje delovanje ne uporablja centraliziranih strežnikov in spoštuje zasebnost uporabnikov.

D Notes Sveža mobilna beležnica uporabnike razvaja s privlačnim vmesnikom, z nadmočnim prilagajanjem in intuitivnim načinom dela.

PotatoNotes PotatoNotes je še ena digitalna beležnica, ki se zgleduje po Googlovem programu Keep in se od tekmecev razločuje po naprednem prilagajanju.

[removed] for reddit Removed je namenjen uporabnikom spletišča Reddit, ki si želijo učinkovitega orodja za pregledovanje odstranjenih in izbrisanih komentarjev.

Creator Studio Creator Studio je nov Facebookov programski pripomoček, ki uporabnikom olajša analizo in finančno plemenitenje video posnetkov na priljubljenem družabnem omrežju.

Vimeo Create Urejevalnik kratkih video posnetkov Vimeo Create je namenjen vsem navdušencem Instagramovih zgodb Stories.

SayCheese SayCheese je zanimiv fotografski pripomoček, ki poveže dva telefona tako, da je eden kamera, drugi pa oddalji sprožilec.

Doublicat Lažne slike, kjer uporabnik svoj obraz namesti na telo znane osebe, so v zadnjem času nadvse priljubljena zabava. Druščini se pridružuje izdelovalec lažnih GIF datotek Doublicat.

Scrabble GO Besedna igra, ki je z nami že več kot 70 let, ima novo mobilno aplikacijo, v kateri se pomerimo s prijatelji ali z družino.

Sushi Factory Sushi Factory je grafično privlačna miselna igra, ki jo je zaradi praktičnega enoročnega nadzora užitek igrati.

Shadow of Naught Avantura Shadow of Naught pripoveduje zgodbo, ki je odvisna od naših odločitev. Pozornost igralca pritegne še z mini igrami in s čudovito podobo.

Wolf Tales Volčje zgodbe so zanimiva RPG-igra, v kateri smo v vlogi lovca, ki se mora preživljati z ujetim plenom.