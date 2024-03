Napredna Googlova umetna inteligenca

Google je upokojil pogovornega bota in splavil njegovo nadgrajeno različico Gemini Advanced ter jo ponudil v sklopu naročnine Google One, ki je na voljo tudi v Sloveniji. Gre za nadgradnjo, ki uporablja zmogljivejši generativni model AI Gemini Ultra in je na voljo za brezplačen dvomesečni preizkus. Dovolj, da ugotovimo, ali je vredna kasnejših 22 evrov mesečno.

Najzmogljivejši Googlov model umetne inteligence Gemini Ultra se enakovredno kosa s priljubljenim ChatGPT podjetja OpenAI. Na nekaterih področjih je boljši od tekmeca, na drugih slabši. Odlično se izkaže v povezavi z drugimi storitvami spletnega velikana, pri upravljanju elektronske pošte Gmail, delu z datotekami oblačne shrambe Gdrive in iskanju po videoposnetkih spletišča Youtube. Uporabniki hvalijo preprost in učinkovit uporabniški vmesnik, ki je domač, a hkrati dovolj svež. Med nastavitvami Settings velja uporabiti nočni način delovanja Dark Theme, hitrejše odgovarjanje Real-time responses ter razširitve Extensions. Teh je za zdaj pet in velja omogočiti le tiste, ki jih bomo uporabljali, saj se znajo v nasprotnem primeru samodejno aktivirati ter nam ovirati delovni proces.

