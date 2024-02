Napovejmo vreme!

Nekoliko dlje od oči javnosti se je umetna inteligenca prikradla tudi v superračunalnike, ki napovedujejo vreme. Svoje modele razvijajo tako tehnološki giganti kakor meteorološke agencije. V običajnih razmerah so že danes primerljivo zanesljivi kakor klasični modeli in za več velikostnih redov hitrejši. Specializirani modeli, kakršen je slovenska HIDRA za napovedovanje gladine morje, pa so klasične modele že pustili za seboj.

V pregledu aplikacij za napovedovanje vremena, ki smo ga objavili oktobra lani (Vreme na telefonih, Monitor 10/23), smo zgolj v nekaj odstavkih omenili prihod umetne inteligence. Poleg klasičnih fizikalnih modelov vse več podjetij in meteoroloških agencij preizkuša tudi nevronske mreže in sorodne pristope za napovedovanje vremena. Fizikalni modeli so že zelo natančni, a so računsko zahtevni, kar omejuje njihovo časovno in prostorsko ločljivost ter tudi to, kako pogosto jih lahko poganjajo. Nevronske mreže obljubljajo hitrejši napovedi, ki bi zato lahko bile pogostejše, s tem pa bolj ažurne. Prednosti pa je še več.

Zakup člankov