Napoved za računalništvo: Oblačno bo

Področje računalništva v oblaku po dinamiki vsekakor lahko primerjamo z vremenom. Hitrost inovacij v oblaku, razpoložljivost novih orodij in storitev se stalno povečujejo, po Gartnerjevih ocenah naj bi svetovna poraba javnega oblaka na strani končnih uporabnikov že letos presegla vrtoglavih 500 milijard evrov. Kam bo šel ves ta denar?

Ste vedeli, da je še pred desetletjem izraz oblak vsak tretji Američan povezoval z vremenom? Danes seveda ni več tako, saj je malodane vsem jasno, da oblak, sploh v kombinaciji s tehnološko navdahnjenim pogovorom, predstavlja računalništvo v oblaku. Ta hip je oblak v središču skoraj vseh sodobnih poslovnih funkcij in transakcij ne glede na to, ali gre za izboljšanje prodaje, oglaševanje, analize, odkrivanje bančnih goljufij v realnem času ali zagotavljanje pretočnih vsebin. Po podatkih družbe IDC naj bi poraba za javne storitve v oblaku do leta 2026 že dosegla bilijon evrov, torej naj bi se podvojila letošnja pričakovana. To je jasen znak, da podjetja za svoje naložbe v IT vedno pogosteje izberejo oblak – za malodane vse poslovne naloge.

Zakup člankov