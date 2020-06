Namizni računalnik: Namizni vladar

Četudi svoje namizne računalnike nazivamo z gajbami, s kištami in kavnimi mlinčki, so ravno ti še vedno najmogočnejši stroji, ki nam pomagajo tako pri delu kot zabavi. Čeprav jim je prihod pametnih telefonov odžrl velik kos pogače, so ti še vedno močno prisotni – tako v pisarnah kot doma.

Že res, da veliko ljudi za delo uporablja prenosnike in pametne naprave, vendar je dobri stari pece še vedno nepogrešljiv, ker ga vključimo tedaj, ko ga rabimo, in ker ga lahko kadarkoli nadgradimo. Ker je tako poceni ali drag, kot želimo. Ker je trpežna »žival«. Domači računalnik nikoli ni postal nišni sistem, kot je kazalo pred kakšnim desetletjem. Zaradi svoje robustnosti, fleksibilnosti in zmogljivosti je še vedno kralj.

