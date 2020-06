Nakupovalni vodniki v času krize?

Pri Monitorju sredi junija vedno izdamo še eno vmesno, posebno, tematsko številko, ki je namenjena poglobljenemu branju čez poletje. Tokrat smo se odločili, da bo to namenjeno nakupovalnim nasvetom. Nakupovalnim nasvetom v času (prihajajoče) krize? Da, to je v resnici pravi trenutek.

Sodelavec, ki je v Indesignu postavil tudi te vrstice, ki jih pravkar berete, že vsaj dvajset let zatrjuje, da »gre svet k vragu« in da se bo to dokončno pokazalo »leta 2020«. Nihče v uredništvu ga ni nikoli jemal resno, čeprav so znaki vseskozi na njegovi strani (vzpon »drugačne« politike in družabnih omrežij, razširjenost teorij zarot v obliki »chemtrailov«, 5G in ploščate Zemlje, vzpon »influencerstva«, upad vpliva medijev …), – do letos, ko je končno nastopilo to famozno leto 2020 in ko je nekje sredi marca res že počasi kazalo, »da gre svet k vragu«. Svet se je zaradi koronavirusa pretirano histerično ugasnil in kazalo je, da ima (svet namreč) namen tako ugasnjen ostati vsaj leto in pol, dokler ne bomo izumili cepiva. Ali pa še dlje, glede na vzpon še ene od teorij zarot – proticepilstva. K sreči trenutne številke kažejo, da smo iz najhujšega, vsaj v našem delu sveta, ravno tako pa je videti, da bo histerija ob morebitnem drugem valu manjša, ukrepi pa predvsem bolj usmerjeni. Kakorkoli že – trenutno se zdi, da 2020 vendarle ne bo tisto zadnje leto in da se bo svet vrtel naprej.

Je torej čas za novi zagon potrošništva, ki ga hkrati tako radi vsi kritiziramo? Do neke mere zagotovo. Spomnim se, denimo, enega izmed memov, ki so krožili v času korone: »Ali ni zanimivo, kako se vse sesuje, ko ljudje kupujejo samo tisto, kar zares potrebujejo?« Je že tako, da kapitalizem deluje le, če vsi trošimo tudi še za kaj več in ne le za tisto, kar zares potrebujemo, torej za hrano in bivanje.

Trenutna izbira je sicer še vedno nekoliko »koronska«. Tovarne na Kitajskem so bile kar dolgo zaprte, izbira je zato manjša, kot bi lahko bila. Svetovne trgovske poti so vsaj malce zožene oziroma upočasnjene. Slovenske trgovine s tehniko so že tako in tako precej revne z zalogo, zdaj pa je le še slabše. (Mimogrede – prve pošiljke spletnih kamer, ki so pošle že v marcu, so v slovenske trgovine prispele šele zdaj, junija.)

Celo Amazon(e) so nam za nekaj časa zaprli oziroma ustavili dostavo v naše kraje. Zdaj je že bolje, tudi osebno že pridno polnim Jeffovo denarnico. Predvsem zato, ker se drži dostavnih rokov in ker lahko karkoli kadarkoli tudi vrnem, če je treba. Nazadnje je to bil skoraj dve leti star Philipsov strižnik, ki bi se ga slovenski servis gotovo lotil popravljati, Amazon pa ga je sprejel nazaj in mi vrnil kupnino. V celoti. Pa še poštnino za vračilo so pokrili.

Če potrebujete karkoli iz računalniškega sveta, so torej tu naši nakupovalni vodniki. Tu smo popisali vse znanje, ki ga imamo v razširjenem uredništvu. Znanje o potrošniškem svetu, kjer kdaj pa kdaj kupimo tudi kaj, kar ni ravno hrana. In ker časi niso ravni zlati, se je treba znati pravilno odločiti. Potrebujemo računalnik? Da, toda, ali res tistega za 2.000 evrov, ki zmore poganjati tudi Crysis, ko pa potrebujemo le spletni brskalnik, pisarniške programe in, seveda, Zoom? Prenosnik – bo dovolj tisti za 500 evrov? Ali morda raje Mac? Najboljši mogoči telefon za 1.500 evrov ali morda iPhone za 500 oziroma Android za 200? Monitor? Tiskalnik?

Ali pa bi se raje poglobili v nasvetno rubriko in se morda česa lotili sami? Mogoče bi si omislili nekaj izobraževanja in se lotili izdelave lastnega domačega strežnika, ki temelji na sistemu Raspberry Pi? Bi si vzeli čas in si (končno in dokončno!) uredili izdelavo varnostnih kopij? Ne tako, da boste še vedno ročno kopirali datoteke na zunanji disk ali vse skupaj prepustili zrcalnemu disku v računalniku, kajti to sploh ne sodi med varnostne kopije. Ali pa bi se potrudili in končno uslišali člane družine, ki že dolgo tarnajo, da »le pri nas nič ne deluje« in imajo pri tem v mislih slabo pokritost s signalom Wi-Fi.

Ko boste vse to uredili, bo zagotovo nastopilo že poletje, čas za počitek. Izkoristite ga za branje, tudi branje zanimivega daljšega prispevka o planetu Google. Morda se boste ob branju zamislili in sledili še nasvetom o alternativah ter delu brez Googla.

Želim vam dobro branje, izobraževanje in morebitno nakupovanje. Čez štirinajst dni pa se ponovno beremo!