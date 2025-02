Najboljši ta hip

Če so vas prodajalci televizorjev prepričali, da ima njihov model vgrajene tudi vrhunske zvočnike, vas moramo razočarati – nima jih. Vrhunski zvočniki so tehnološko mogoči le, če so veliki, tako zelo, da v televizor ne sedejo. Preizkusili smo enega najboljših ta hip.

Sonos se je pri promociji nove zvočne police (angl. soundbar), ki sodi k resnim televizorjem, naslonil na tehnologijo Sound Motion, ki naj bi omogočala več nizkih tonov v manjšem paketu. Če je verjeti Sonosovemu piaru, gre za eno največjih inovacij na področju reprodukcije zvoka. Sploh. Po slišanem sami ne bi šli tako daleč, a dejstvo je, da lahko Sonos Arc Ultra oddaja impresivno nizke tone. Ne gre le za »močnejši bas«, temveč za udarne nizke tone, ki ne prevzamejo celotne zvočne slike, tako da je gledanje filmov užitek, v manjših prostorih pa polica povsem zadošča. Sama je namreč zmožna predvajati Dolby Atmos (DTS še vedno manjka), in če je prostor dovolj majhen (naša blokovska dnevna soba je), potrebe po namenskih satelitih in nizkotoncu ne bo. Tako da ... Da, Sonos je izpolnil obljube, le marketingarji se morajo malce umiriti.

Sicer je Arc Ultra naslednica police Arc, ki predstavlja vrh Sonosove ponudbe, poleg boljšega basa pa prinaša še nekaj novosti. Vgrajenih zvočnikov je zdaj 14, v postavitvi 9.1.4, Arc jih je imel »le« 11. Na sami polici so preuredili gumbe, na žalost pa še vedno premore le en vhod HDMI. Res ne vidimo razloga, da ne bi dodali še kakšnega. Ultra podpira Wi-Fi, Airplay 2 in bluetooth 5.3, ki ga predhodnica ni razumela. Poleg vhoda ethernet je še fizični gumb, ki izklopi mikrofone, kar je dobrodošlo, saj ni vsem popolnoma samoumevno, da nas naprave poslušajo. Nekateri pač ne uporabljamo sicer podprtega Googlovega Asistenta ali Amazonove Alexe.

Sicer je Sonos v zadnjem letu s prenovo svoje aplikacije za upravljanje zelo, res zelo, razjezil svoje uporabnike. Preuredili so jo in ji odvzeli nekaj funkcionalnosti, hkrati pa je postala manj zanesljiva. Vse skupaj je šlo tako daleč, da so pri podjetju prestavili izdajo novih izdelkov in se opravičili za zmedo z aplikacijo. Sonos je namreč zelo integriran sistem in aplikacija je pomemben del verige – začne se že pri postavitvi, ko s telefonom hodimo po sobi in Ultro umerjamo prek mikrofona. Ta ples se resnično izplača odplesati, saj je predvajani zvok po njem dejansko boljši. V aplikaciji lahko še upravljamo zvočno sliko, predvsem pa je zanimiva funkcionalnost, ki poudari glasove v filmih. Ima tri stopnje in za naša ušesa je bila najboljša srednja. Aplikacijo lahko tudi povežemo z aplikacijami za glasbo (Apple Music, Tidal, Youtube Music), aplikacijami za podkaste, radio in avdio knjige. Seveda niso na voljo prav vse, jih je pa veliko in vse lahko upravljamo iz Sonosove aplikacije. Ta je na našem preizkusu delovala, a upoštevaje slabe izkušnje nekaterih, ki z njihovimi napravami živijo dlje časa, našo dvotedensko uporabo raje vzemite z rezervo.

Mimogrede, Arc Ultra ima še eno pomanjkljivost, a je ta inherentna vsem zvočnim policam. Slabše loči stereo zvok, tako da je za vse, ki radi poslušate stereo glasbo, še vedno boljša izbira par zvočnikov.

»Toda to še ni vse!«

Do zdaj smo govorili le o zvočni polici, a prednost Sonosa je, da se jo da nadgraditi. Vsi sistemi za domači kino, ki se zanašajo na brezžično komunikacijo med različnimi enotami v sistemu, morajo verjeti v sposobnosti svojih anten in vmesnikov, da bodo ... pač zanesljivo delovali. Prav ta »brezžična« povezljivost je največja prednost novejših sistemov, lepo pa jo oriše pogovor med piscem teh besed in urednikom Monitorja.

Anže: »Jaz sem potem kupil Samsung q990c (zvočna polica + dva satelita + nizkotonec).«

Matjaž: »Brezžična sta pa samo zadnja dva, kajne?«

Anže: »Ne, tudi nizkotonec je brezžičen.«

Matjaž (ki ima neki res že star sistem 5.1): »O, kul. Sam sem imel kar nekaj dela z razpeljavo vseh teh žic po dnevni sobi!«

Če se odločimo, da bomo zaupali brezžični povezavi (na naših preizkusih se je pri Sonyju, Samsungu in Sonosu dobro obnesla) in ima dovolj denarja, je lahko Sonos izjemen sistem. Ultri lahko namreč dodamo (dva!) nizkotonca in za satelite uporabimo dva zvočnika Era 300. Žal kombinacije še nismo slišali v živo, smo pa slišali par »tristotk« in ni težko verjeti, da gre za izjemen domači kino. Cene pa raje ne guglajte! Ko k strojni moči dodamo še tesno integracijo z aplikacijo in oblikovanjem, Sonos pride zares do izraza in mirno konkurira Sonyjevi Bravii Quad.

Predvsem preprosta (beri: potrebuješ le napajanje) razširitev je še en razlog, da je Sonos Arc Ultra morda dober začetek do polnokrvnega domačega kina. Za mnogo ljudi, sploh za tiste v manjših stanovanjih, bo Ultra povsem dovolj, vsi ostali pa imajo s to napravo odličen temelj za nadaljnje Sonos nakupe.

Sonos Arc Ultra

Prodaja: bigbang.si

Cena: 1.000 EUR

Za: Nizki toni upravičijo pričakovanja.

Proti: Le en priključek HDMI.