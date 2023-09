Najboljši programi (samo) za računalnike Mac, drugič

Tokrat na seznam izjemnih programov, ki so razviti izključno za Applov operacijski sistem za računalnike Mac, dodajamo nekaj naprednih rešitev.

Sketch je izjemno priljubljen program za oblikovanje uporabniške izkušnje in uporabniških vmesnikov. Velja za starosto tovrstnih orodij, ki jih mnoga orodja posnemajo. Če so sodobnejša orodja, kot sta Figma in Adobe XD, razvita s spletnimi tehnologijami in jih lahko uporabljamo na različnih platformah in spletu, je Sketch razvit izključno za operacijske sistem macOS in je nekakšen borec za prednosti domorodnih (native) aplikacij pred spletnimi.

