Najboljše za iPhone - Jimi »iphone« Hendrix

Sodobne mobilne aplikacije uporabniku priskočijo na pomoč pri številnih opravilih, dejavnostih in konjičkih. Resno igranje kitare zahteva nemalo dodatnih pripomočkov, katerih cena hitro preraste vrednost osnovnega glasbila. Stroške znižamo s programi za dežurni - iPhone.

Za igranje kitare najprej potrebujemo material. Ultimate Guitar je najbolj znana spletna zbirka tablatur, ki jo spremlja tudi kakovostna mobilna aplikacija. Ustvarjalci se hvalijo z najštevilčnejšo ponudbo akordov in tablatur, tako da mednjo slehernik zagotovo najde nekaj zase. Tablature so obogatene s priročno zmožnostjo samodejnega predvajanja, z nastavitvijo hitrosti ter s poslušanjem izvirne pesmi prek spletišča Youtube. Program je v osnovi brezplačen in podprt z oglasi. Te odstrani naročnina, ki znaša šest evrov mesečno oziroma 20 letno in odklene večino naprednejših zmožnosti pripomočka.

Naslednja je aplikacija, ki začetnikom ponuja lekcije v obliki iger, da čim hitreje razumejo osnove igranja kitare. Med igrami z različnimi glasbili najdemo imenovanje not, barvno igranje, lestvico in še mnogo več. Fret Trainer je prvenstveno namenjena mlajšemu občinstvu, a s preprostim pristopom (sistem CAGED), ki ga uporabljajo tudi priznane glasbene šole, navdušijo vsakega posameznika z željo po igranju kitare. Fret Trainer nas nauči hitrega razmišljanja, ki je pri igranju bistvenega pomena.

Vsak resnejši igralec kitare si mora glasbilo znati uglasiti sam. Ker nimamo vsi »zlatega« ušesa, si pri opravilu pomagamo s programskim pripomočkom Fender Tune. Aplikacija je preprosta, vendar izjemno učinkovita. Spočetka ponuja ročno in samodejno uglaševanje, ki se jima pridružijo naprednejše funkcije, če si omislimo Fenderjev uporabniški račun. Mednje sodijo profesionalni način uglaševanja, akordi, lestvice in celo metronom.

Da, pravo hitrost izvajanja skladb zagotavlja metronom. Gre za priročno napravico, ki nam po domače povedano drži ritem. Najboljši mobilni program tega kova je Metronome by Soundbrenner. Ponaša se z naprednimi nastavitvami, ki omogočajo, da izbiramo med različnimi zvoki, pospešitvami, vnaprej pripravljenimi ritmi in priklopi na zunanje naprave za vsakodnevno igranje, nastope v živo ali snemalni dan v studiu.

Zadnjo aplikacijo tokratnega pregleda obožujejo tako začetniki kot pravi mojstri kitare. AmpliTube je čudežna programska škatlica, ki zmore praktično vse, kar si srce naključnega kitarista poželi. Gre za pravi virtualni studio, ki ponuja posnemanje zvoka široke palete priznanih kitarskih pripomočkov. Programski način dela zahteva nekaj privajanja, a je trud na koncu nagrajen z nadmočnimi učinki, ki naše igranje ponesejo na naslednjo raven.