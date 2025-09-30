Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Mobilno
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Oktober 2025

Najboljše na iPhonu

Bitchat Bitchat omogoča šifrirano komunikacijo prek bluetootha – brez e‑pošte, brez številke, brez interneta.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Mobilno
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Oktober 2025

Bitchat Bitchat omogoča šifrirano komunikacijo prek bluetootha – brez e‑pošte, brez številke, brez interneta.

Rewind Umetnointeligenčno beleženje dogajanja na zaslonu telefona poskrbi za preprosto iskanje vsebine, ki smo jo nekoč že videli.

Pushcut Pametna obvestila in pripomočki za avtomatizacijo s HomeKit, Shortcuts in z različnimi spletnimi storitvami prožijo prave akcije ob pravem času.

AppRaven AppRaven je programski pripomoček za odkrivanje znižanih ali brezplačnih aplikacij na tržnici App Store.

TempSnap Program poskrbi za urejenost galerije z brisanjem začasnih fotografij, posnetkov zaslona in videoposnetkov po izteku časovnega roka.

All-Sight Aplikacija All-Sight izkoristi moč treh kamer in omogoča snemanje z ločljivostjo 4K ali 1080p iz vseh naenkrat.

EZ Image Tools Zmogljiva aplikacija za urejanje slik med drugim ponuja pametno spreminjanje velikosti, elastično prilagajanje in spreminjanje oblike zapisa.

(Not Boring) Camera Aplikacija je zabavna, a profesionalna kamera za telefone iPhone s SuperRAW, filtri LUT, HDR, z ročnimi nastavitvami in s popolno zasebnostjo.

Rarevision Otroci 80-ih lahko z Rarevision VHS svoje videoposnetke opremimo z retro učinki, datumskimi žigi, s statiko in tresenjem slike.

Mojo Programski pomočnik za ustvarjanje videoposnetkov za družabna omrežja se ponaša z več kot 1.200 predlogami in s številnimi zmožnostmi.

KAALM KAALM prinaša pristno tipno izkušnjo iOS, v kateri občutimo vsak dotik z natančnimi, naravnimi vibracijami.

SpotSignal Raziskovanje mest med potovanji lajša SpotSignal, ki shrani kavarne, restavracije in zanimivosti ter nas opomni na njihovo bližino.

WAIT Aplikacija ob pomoči umetne inteligence analizira naše navade in nam pri hujšanju pomaga doseči zastavljene cilje.

Daylio Journal Daylio omogoča preprosto in prilagodljivo spremljanje razpoloženja ter navad brez pisanja namenskega dnevnika.

QuillBot Program QuillBot ob pomoči umetne inteligence med pisanjem posreduje predloge, preverja slovnico in pripravlja povzetke.

Shaky Odkrivanje napak, reševanje zabavnih izzivov in osvajanje točk ponuja preverjanje znanja slovnice v lahkotnem, humornem slogu angleškega jezika.

Geometry Dash Geometry Dash je divja ritmična igra, kjer z enim dotikom skačemo čez ovire v popolni sinhronizaciji z glasbo.

Dunkadillo V zabavni, kaotični arkadni igri z odbijajočim se pasavcem zabijamo koše in uživamo v preprostem nadzoru, barviti grafiki in hitrih dvobojih.

Mecharashi Taktična igra, ki nas posadi za krmilo orjaških robotov z možnostjo nadgrajevanja in prilagajanja, poskrbi za užitkarsko razstreljevanje sovražnikov.

MicroMacro MicroMacro: Downtown Detective je opazovalna detektivska igra, v kateri raziskujemo velik, podroben zemljevid mesta in rešujemo njegove skrivnosti.

Najbolj brano

  • <span><span>Telefone nam bodo prodajali še brez kablov</span></span>

    Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    ​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

    novice
    Objavljeno: 9.10.2025 14:00
  • Uvodnik - Telefon 'AI'

    Uvodnik - Telefon 'AI'

    Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

    Fokus
    Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025
  • Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 07:00
  • Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 05:00
  • <span><span>Umetna inteligenca bo nadomestila Excel</span></span>

    Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

    Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel. 

    novice
    Objavljeno: 29.9.2025 15:00
  • Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Mobilna omrežja, ki v današnjem svetu predstavljajo ključno infrastrukturo, je sorazmerno enostavno mogoče povsem onesposobiti, ne da bi se jih fizično dotaknili. Najpreprostejši napad je preobremenitev, za kar potrebujemo zgolj zadosti kartic SIM, ki jih uporabimo za zasutje omrežja s prometom. Takšno opremo so nedavno odkrili v New Yorku in okolici.

    novice
    Objavljeno: 6.10.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov