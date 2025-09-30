Najboljše na iPhonu

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Bitchat Bitchat omogoča šifrirano komunikacijo prek bluetootha – brez e‑pošte, brez številke, brez interneta.

Rewind Umetnointeligenčno beleženje dogajanja na zaslonu telefona poskrbi za preprosto iskanje vsebine, ki smo jo nekoč že videli.

Pushcut Pametna obvestila in pripomočki za avtomatizacijo s HomeKit, Shortcuts in z različnimi spletnimi storitvami prožijo prave akcije ob pravem času.

AppRaven AppRaven je programski pripomoček za odkrivanje znižanih ali brezplačnih aplikacij na tržnici App Store.

TempSnap Program poskrbi za urejenost galerije z brisanjem začasnih fotografij, posnetkov zaslona in videoposnetkov po izteku časovnega roka.

All-Sight Aplikacija All-Sight izkoristi moč treh kamer in omogoča snemanje z ločljivostjo 4K ali 1080p iz vseh naenkrat.

EZ Image Tools Zmogljiva aplikacija za urejanje slik med drugim ponuja pametno spreminjanje velikosti, elastično prilagajanje in spreminjanje oblike zapisa.

(Not Boring) Camera Aplikacija je zabavna, a profesionalna kamera za telefone iPhone s SuperRAW, filtri LUT, HDR, z ročnimi nastavitvami in s popolno zasebnostjo.

Rarevision Otroci 80-ih lahko z Rarevision VHS svoje videoposnetke opremimo z retro učinki, datumskimi žigi, s statiko in tresenjem slike.

Mojo Programski pomočnik za ustvarjanje videoposnetkov za družabna omrežja se ponaša z več kot 1.200 predlogami in s številnimi zmožnostmi.

KAALM KAALM prinaša pristno tipno izkušnjo iOS, v kateri občutimo vsak dotik z natančnimi, naravnimi vibracijami.

SpotSignal Raziskovanje mest med potovanji lajša SpotSignal, ki shrani kavarne, restavracije in zanimivosti ter nas opomni na njihovo bližino.

WAIT Aplikacija ob pomoči umetne inteligence analizira naše navade in nam pri hujšanju pomaga doseči zastavljene cilje.

Daylio Journal Daylio omogoča preprosto in prilagodljivo spremljanje razpoloženja ter navad brez pisanja namenskega dnevnika.

QuillBot Program QuillBot ob pomoči umetne inteligence med pisanjem posreduje predloge, preverja slovnico in pripravlja povzetke.

Shaky Odkrivanje napak, reševanje zabavnih izzivov in osvajanje točk ponuja preverjanje znanja slovnice v lahkotnem, humornem slogu angleškega jezika.

Geometry Dash Geometry Dash je divja ritmična igra, kjer z enim dotikom skačemo čez ovire v popolni sinhronizaciji z glasbo.

Dunkadillo V zabavni, kaotični arkadni igri z odbijajočim se pasavcem zabijamo koše in uživamo v preprostem nadzoru, barviti grafiki in hitrih dvobojih.

Mecharashi Taktična igra, ki nas posadi za krmilo orjaških robotov z možnostjo nadgrajevanja in prilagajanja, poskrbi za užitkarsko razstreljevanje sovražnikov.

MicroMacro MicroMacro: Downtown Detective je opazovalna detektivska igra, v kateri raziskujemo velik, podroben zemljevid mesta in rešujemo njegove skrivnosti.