Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Boris Šavc | Monitor Oktober 2025

Najboljše na Androidu

WTMP Odličen sistemski pripomoček posname sliko vsiljivca, ki poskuša odkleniti telefon. Če mu uspe, postreže tudi z aplikacijami, ki so bile odprte.

TapTap Lock Zaklepanje zaslona z enim ali dvojnim dotikom nevidnega pripomočka je hitro, enostavno in seveda neopazno.

Material Capsule Področje zaslona okoli prednje kamere oživi z gestami, bližnjicami, s predvajalnikom in z drugimi dobrotami aplikacije Material Capsule.

Awake Aplikacija za spanje nam pomaga zvišati kakovost počitka s pametnim sledenjem, prilagodljivimi časovniki in z zanesljivim bujenjem.

Blur Text Urejevalnik posnetkov zaslona omogoča hitro obrezovanje, zamenjavo ozadja, zaokroževanje robov in prilagoditev velikosti.

Photo2Calendar Dodajanje dogodkov v koledar s preprostim skeniranjem vabil ali zapiskov. Photo2Calendar prepozna informacije in jih uredi v vnos, ki ga lahko opremimo s fotografijami.

ComposePDF Pro ComposePDF Pro je brezplačno orodje za delo z datotekami PDF, ki ne zahteva povezave, naročnine in vodnih žigov.

NotallyX je preprosta, a zmogljiva beležnica za urejanje zapiskov, nalog, opomnikov in datotek z zaščito, deljenjem, barvami in varnostnim kopiranjem.

Convertit Hitra odprtokodna aplikacija omogoča pretvorbo zvočnih datotek med formati MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A in drugimi.

Blip Blip zmore hitro pošiljanje datotek, slik in videoposnetkov brez izgube kakovosti ali velikostnih omejitev.

Home Workout for Women V aplikaciji najdemo vadbene programe, prilagojene nežnejšemu spolu, ki ne zahtevajo posebne opreme in jih lahko izvajamo doma.

ScorePeek ScorePeek prikazuje rezultate tekem v živo, neposredno na vedno vključenem zaslonu Always On ali Standby.

Widgetif Uporabniki pretočne storitve Spotify lahko z Widgetify uživamo v priljubljeni glasbi neposredno z domačega zaslona naprave.

FabTune FabTune je eleganten predvajalnik glasbe z izenačevalnikom, s podporo za priljubljene formate in z možnostjo brezplačnega poslušanja tudi brez povezave.

Cinematique Cinematique je enostaven dnevnik s sledenjem ogledov, z vnosom opomb in načrtovanjem naslednjih filmov ali serij.

Luna Reading Tracker Programski pripomoček Luna nam pomaga spremljati bralne navade in napredek pri branju na eleganten in motivacijski način.

Chants of Sennaar Chants of Sennaar je edinstvena pustolovska igra, v kateri z reševanjem ugank odkrivamo pomen tujih jezikov in povezujemo razdeljene kulture.

Bricks Breaker RPG Arkadna pustolovščina igranja vlog ponuja številne razbijalske stopnje z močnimi šefi in redkim plenom.

Preserve Sproščujoča miselna igra, v kateri gradimo ekosisteme in ustvarjamo povezave med rastlinami in živalmi, je popolna za umirjene večere.

UNO Wonder Nova formula klasične igre s kartami nas popelje na svetovno pustolovščino po ikoničnih krajih.

Najbolj brano

  • Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Kot v obrabljeni frazi je Starlink tudi v resnici upokojil že več satelitov, kot so jih druga podjetja sploh izstrelila. Vsak dan na Zemljo pade kakšen, kar ni malo. Že marca letos smo poročali, da je Starlink deorbitiral 865 satelitov, še dobrih tristo pa jih je bilo na seznamu. Trend se nadaljuje.

    novice
    Objavljeno: 13.10.2025 05:00
  • <span><span>Telefone nam bodo prodajali še brez kablov</span></span>

    Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    ​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

    novice
    Objavljeno: 9.10.2025 14:00
  • Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 05:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 07:00
  • AMD bo dobavljal čipe za OpenAI, slednji bo kupil desetino AMD-ja

    AMD bo dobavljal čipe za OpenAI, slednji bo kupil desetino AMD-ja

    AMD in Open sta sklenila strateško partnerstvo, v katerem bo imel OpenAI možnost kupiti 10 odstotkov podjetja AMD. Na borzi so AMD-jeve delnice nemudoma pridobile 25 odstotkov vrednosti, s čimer se je tržna kapitalizacija podjetja povzpela 335 milijard dolarjev.

    novice
    Objavljeno: 7.10.2025 07:00
