Najboljše na Androidu

WTMP Odličen sistemski pripomoček posname sliko vsiljivca, ki poskuša odkleniti telefon. Če mu uspe, postreže tudi z aplikacijami, ki so bile odprte.

TapTap Lock Zaklepanje zaslona z enim ali dvojnim dotikom nevidnega pripomočka je hitro, enostavno in seveda neopazno.

Material Capsule Področje zaslona okoli prednje kamere oživi z gestami, bližnjicami, s predvajalnikom in z drugimi dobrotami aplikacije Material Capsule.

Awake Aplikacija za spanje nam pomaga zvišati kakovost počitka s pametnim sledenjem, prilagodljivimi časovniki in z zanesljivim bujenjem.

Blur Text Urejevalnik posnetkov zaslona omogoča hitro obrezovanje, zamenjavo ozadja, zaokroževanje robov in prilagoditev velikosti.

Photo2Calendar Dodajanje dogodkov v koledar s preprostim skeniranjem vabil ali zapiskov. Photo2Calendar prepozna informacije in jih uredi v vnos, ki ga lahko opremimo s fotografijami.

ComposePDF Pro ComposePDF Pro je brezplačno orodje za delo z datotekami PDF, ki ne zahteva povezave, naročnine in vodnih žigov.

NotallyX je preprosta, a zmogljiva beležnica za urejanje zapiskov, nalog, opomnikov in datotek z zaščito, deljenjem, barvami in varnostnim kopiranjem.

Convertit Hitra odprtokodna aplikacija omogoča pretvorbo zvočnih datotek med formati MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A in drugimi.

Blip Blip zmore hitro pošiljanje datotek, slik in videoposnetkov brez izgube kakovosti ali velikostnih omejitev.

Home Workout for Women V aplikaciji najdemo vadbene programe, prilagojene nežnejšemu spolu, ki ne zahtevajo posebne opreme in jih lahko izvajamo doma.

ScorePeek ScorePeek prikazuje rezultate tekem v živo, neposredno na vedno vključenem zaslonu Always On ali Standby.

Widgetif Uporabniki pretočne storitve Spotify lahko z Widgetify uživamo v priljubljeni glasbi neposredno z domačega zaslona naprave.

FabTune FabTune je eleganten predvajalnik glasbe z izenačevalnikom, s podporo za priljubljene formate in z možnostjo brezplačnega poslušanja tudi brez povezave.

Cinematique Cinematique je enostaven dnevnik s sledenjem ogledov, z vnosom opomb in načrtovanjem naslednjih filmov ali serij.

Luna Reading Tracker Programski pripomoček Luna nam pomaga spremljati bralne navade in napredek pri branju na eleganten in motivacijski način.

Chants of Sennaar Chants of Sennaar je edinstvena pustolovska igra, v kateri z reševanjem ugank odkrivamo pomen tujih jezikov in povezujemo razdeljene kulture.

Bricks Breaker RPG Arkadna pustolovščina igranja vlog ponuja številne razbijalske stopnje z močnimi šefi in redkim plenom.

Preserve Sproščujoča miselna igra, v kateri gradimo ekosisteme in ustvarjamo povezave med rastlinami in živalmi, je popolna za umirjene večere.

UNO Wonder Nova formula klasične igre s kartami nas popelje na svetovno pustolovščino po ikoničnih krajih.