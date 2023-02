Naj bo luč

Sodobni dom je opremljen s številnimi elektronskimi napravami, ki imajo lastno pamet. Pametnim sesalnikom, ki poznajo naše domovanje bolje od nas, zobnim ščetkam, ki nas okarajo, če zobovje premalo temeljito očistimo, pralnim strojem, hladilnikom, ki sami naročajo hrano, ter drugim so se s precejšnjim uspehom pridružile tudi sijalke. Pametne žarnice so na prvi pogled dokaj nepotrebna igračka, a se ob njihovi uporabi kmalu izkaže, da znajo precej več od običajnega uravnavanja svetlosti.

Pametne žarnice so za večino uporabnikov točka spoznavanja čudes pametnega doma. To so priročne, z vsemi žavbami namazane naprave, ki nam povrh vsega pomagajo ohranjati Zemljo zeleno. Tehnologija LED, opremljena s pametjo, porabi namreč do 80 odstotkov manj energije od klasičnih svetil. Svetleče diode v pametnih žarnicah so običajno primerki najboljše kakovosti, ki se ponašajo z dolgoživostjo in izdatno varčnostjo. Pomagamo jim z dodatnimi nastavitvami. Največ nam njihova pamet prihrani z odpravo naše pozabljivosti.

Zakup člankov