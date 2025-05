Nadgradnja z manjšimi, a s pomembnimi razlikami

Huawei pri pametnih urah vztraja pri preverjenem pristopu – eleganten dizajn, odličen zaslon AMOLED, dolga avtonomija in lastni operacijski sistem, ki se ne zanaša na Googlove storitve.

Nova ura Watch 5, ki smo jo preizkusili, tako ni nov koncept, temveč logično nadaljevanje zgodbe, ki jo je podjetje uspešno zastavilo po tem, ko so mu ameriške sankcije uničile mednarodno prodajo pametnih telefonov. Novosti se skrivajo v nekaj novih funkcijah, ki ciljno širijo nabor uporabe.

Watch GT ali Watch?

Huawei že nekaj let razvija dve ključni liniji pametnih ur. Serija GT je namenjena uporabnikom, ki na prvo mesto postavljajo predvsem daljšo baterijska vzdržljivost, osnovno sledenje športnim aktivnostim in elegantno obliko. Serija Watch, kamor sodi preizkušeni model Watch 5, pa meri nekoliko više: dodaja eSIM, Wi-Fi in večji poudarek celostnemu spremljanju zdravja. Vse to se seveda pozna pri višji ceni in krajši avtonomiji.

Zunanjost Watch 5 ne prinaša velikih presenečenj. Na voljo je v znani okrogli obliki, z ohišji in s paščki iz nerjavečega jekla (svetleča) ali titana (mat in nekoliko lažja). In v dveh velikostih – 42 in 46 mm. Ura je dobro sestavljena, gumba na desni strani (eden je vrtljiv) delujeta trdno. Med njima je še nov dodatek – nekoliko izbočeno tipalo na desni strani, katerega pritisk sproži celosten pregled zdravja uporabnika ali neposredno merjenje nasičenosti krvi s kisikom (SpO2).

Zaslon je znova ena izmed najboljših plati ure. Gre za OLED z dobro svetilnostjo, s hitrim odzivom in z dobro vidljivostjo tudi na soncu. Uporabniški vmesnik je vizualno pregleden, všečen in hiter, zato se mu tudi novi uporabniki hitro privadijo.

eSIM, Wi-Fi in hitrejše polnjenje

Petki lahko »vgradimo« kartico eSIM (v praksi to pomeni, da s telefonom poskeniramo kodo QR, ki nam jo ob sklenitvi naročnine posreduje mobilni operater), s čimer postanemo telefonsko dosegljivi tudi, kadar telefon ni v bližini, ko, denimo, tečemo. V tem primeru je sicer smiselno izbrati ponudbo operaterja, ki zmore dve kartici SIM (telefonsko in urino) združiti pod eno telefonsko številko. To pa pri nas zaenkrat zmore le Telekom Slovenije, o čemer smo že pisali.

Žal je taka eSIM povezava s svetom nepopolna, saj telefonska obvestila (koledar, sporočilne aplikacije) na ta način ne bodo prispela do nas. Na voljo bodo le klici in SMS ter prenos podatkov za zemljevide Petal Maps (mimogrede, te lahko na uro prenesemo tudi vnaprej). Enako velja za Wi-Fi, ki je ravno tako na voljo, vendar brez prisotnosti telefona služi le za nameščanje aplikacij in nadgradenj ter za zemljevide.

Druga dobrodošla sprememba je hitrejše polnjenje – ura se polni prek priloženega brezžičnega polnilnika, kar deluje hitreje kot pri starejših urah Huawei. Nekateri starejši Huawei polnilniki pa z novo uro ne delujejo.

»Celosten pregled zdravja«

Huawei se že nekaj časa postavlja kot ponudnik naprav, ki so usmerjene v spremljanje zdravstvenih podatkov. Watch 5 gre tu korak dlje – s pritiskom na novo senzorsko površino na desni strani se sproži Health Glance, funkcija, ki v nekaj sekundah zbere podatke o EKG, SpO2, srčnem utripu, stresu, kožni temperaturi in še nekaterih drugih meritvah. Te sicer niso namenjene medicinski diagnostiki, a ob vsakdanji uporabi nudijo uporabno informacijo o počutju.

Športno gledano ura še vedno ni v isti kategoriji kot specializirane športne ure (denimo Garmin). Beleženje športov sicer obsega enako obsežen (in impresiven!) seznam kot v uri Watch GT 5 Pro – med njimi najdemo tudi plavanje, potapljanje in različne vodne športe, vendar bodo resnejši športniki pogrešali podrobnejše metrike vadb in boljšo integracijo s športnimi platformami tretjih ponudnikov.

Kjer pa ura prepriča, je stalno beleženje srčnega utripa, spanja, stopnje stresa in seveda prikaz obvestil iz telefona. Na sporočila je mogoče tudi odgovoriti – bodisi s prednastavljenimi odgovori bodisi prek mini tipkovnice (ki sicer na majhnem zaslonu ni najbolj priročna, a za besedico ali dve zadošča).

Novo »zdravstveno« tipalo Huawei Watch 5 je smiselna novost. Za marsikoga bosta pomembna tudi stalna telefonska dosegljivost med športanjem (eSIM) in hitrejše polnjenje. Resnim športnikom bo še vedno bolj ustrezala »prava« športna ura, a za vsakdanjo uporabo, spremljanje zdravja in osnovne športne aktivnosti je Watch 5 eden bolj uravnoteženih izdelkov v segmentu. Razočarani smo bili le nad trajnostjo baterije, ki jo je med preizkusom najverjetneje obremenila prav stalna povezava eSIM in/ali Wi-Fi. Trajnost bi bila še manjša, če bi preizkušali manjšo, 42 mm uro (manjša ura, manjši volumen baterije).

Zahvaljujemo se podjetju Telekom Slovenije, ki je za čas testa posodilo kartico eSIM.

Huawei Watch 5

pametna ura

Kdo: huawei.com

Kje: Bolje založene trgovine.

Cena: Od 450 do 650 EUR, na voljo v velikostih 42 in 46 mm.

Za: Odličen zaslon, zelo dober, lep in intuitiven uporabniški vmesnik, možnost odgovarjanja na sporočila, mogoče telefoniranje, tudi brez prisotnosti telefona (eSIM). Množica podprtih športov in zdravstvenih metrik.

Proti: Zaradi vgrajenega Wi-Fi in eSIM baterija večjega 46 mm modela zdrži le dobre tri dni (s stalno vklopljenim zaslonom). Povezava prek eSIM omogoča le telefonske klice, SMS in pretakanje zemljevidov. Beleženje športov za resne športnike ni dovolj podrobno.