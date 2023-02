Način letenja

Način letenja je telefonska funkcija, namenjena varnosti letalskih potnikov. Telefonu z njo onemogočimo vse vrste brezžičnih povezav, kot so Wi-Fi, bluetooth in mobilna omrežja, medtem ko je telefon še vedno vklopljen. Napravo z njo lahko uporabljamo, ne da bi ogrožali varnost leta. Predstavljamo najboljše aplikacije za operacijski sistem iOS, ki jih letalski način ne zmoti.

Na letalu najprej poskrbimo, da imamo na voljo dovolj čtiva. Kindle v obliki naprave ali aplikacije nudi branje knjig, če pri sebi nimamo prave stvari, medtem ko Pocket postreže s spletnimi vsebinami, ki smo si jih predhodno shranili. Shranjevanje je preprosto in se izvede z enim samim klikom znotraj dežurnega spletnega brskalnika ali z ročnim dodajanjem v aplikacijo. Shranjena vsebina se doda uporabniškemu računu in se sinhronizira z različnimi napravami, tako da nam je na voljo kjerkoli in kadarkoli.

Zakup člankov