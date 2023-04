Na pragu preloma

Umetna inteligenca nam bo vzela službe, umetna inteligenca nam bo znižala plače, umetna inteligenca pomeni kvantni skok v razvoju človeštva, umetna inteligenca bo prevzela svet. Najverjetneje se bo uresničilo nekaj od vsega tega.

Monitor Svet, s svojim izborom najboljših tujih tehnoloških vsebin, obstaja že vrsto let. Nič nenavadnega torej, da smo se z umetno inteligenco, ki smo jo postavili za temo številke, že potrudili. Že davnega leta 2017. Toda takratni prispevki so bili vse kaj drugega kot tisti, ki jih lahko o umetni inteligenci beremo danes. Takratni so bili bolj ali manj akademski in napovedovalni, letošnji so resnični, kajti umetna inteligenca je obliki velikih jezikovnih modelov že čisto zares tu in med nami.

V resnici smo se ravno med pripravo tokratne številke znašli v osrčju viharja, ki so ga zakuhali ChatGPT, Microsoftov Chat Bing in Googlov Bard. Viharja, zaradi katerega so članki, ki so bili izbrani danes, čisto prehitro, zastareli že jutri. Viharja, zaradi katerega se danes o 'umetni inteligenci' ob pivu ali kavi pogovarjajo tudi čisto običajni ljudje, ki jim je sicer za računalništvo prav malo mar. »Poglej to, pogovarjam se z umetno inteligenco,« sem za mizo v lokalu te dni že nekajkrat slišal. Ko se je to začelo dogajati v povezavi s kriptosvetom in z bitcoini, sta bila to recept in pot v katastrofo. Tokrat bi lahko bilo ravno nasprotno – pogovorni modeli ('umetna inteligenca') prevzemajo svet, tako ali drugače.

Po napovedih investicijske banke Goldman Sachs (ki jih je treba seveda vzeti z zrncem soli) bi umetna inteligenca v svetu lahko nadomestila kar 300 milijonov delovnih mest. V opravilnih in administrativnih sektorjih bi lahko postalo avtomatiziranih kar 46 odstotkov opravil, v pravnem 44 odstotkov, medtem ko bi vzdrževanje in gradbeništvo lahko utrpela le šest- in štiriodstotno 'izgubo'. Toda hkrati isto poročilo napoveduje, da bi lahko zaradi tega celotno gospodarstvo vseeno napredovalo za dodatnih sedem odstotkov, umetna inteligenca pa naj bi povzročila nove tipe služb in eksplozijo produktivnosti.

Umetna inteligenca je že prevzela svet. Vsaj novinarskega.

Drugi napovedovalci so manj natančni. BBC, denimo poroča, kako na oxfordski univerzi menijo, da »ni nobenega načina, kako bi ugotovili, koliko delovnih mest bo umetna inteligenca izpodrinila«. Bolj logično se jim zdi, da bo posledica znižanje plač v obstoječih poklicih. Novinarji, denimo (hm … ), bodo deležni večje konkurence, saj bo/je kakovostno pisanje naenkrat dosegljivo tudi tistim, ki sicer v tem brez pomoči 'ChatGPT-jev' niso najboljši. Kot primer navajajo uvedbo navigacijskih naprav, ki so poklic taksista omogočile tudi tistim, ki niso na pamet znali vseh ulic velemesta. Poklic taksista je postal bolj dostopen, zato so se znižale plače. Podoben vpliv umetne inteligence napovedujejo v mnogih drugih sektorjih gospodarstva.

Spet tretji opozarjajo, da spremembe, ki prihajajo, niso nič novega, saj je danes kar 60 odstotkov zaposlenih v branžah, ki pred letom 1940 sploh niso obstajale. Res pa je, da so tehnološke spremembe po letu 1980 službe ukinjale hitreje, kot so ustvarjale nove.

Kako in kaj se bo zgodilo z umetno inteligenco novega vala, ni jasno in ni mogoče napovedati. Prepričan pa sem, da spremembe bodo in da se jim ni smiselno izogibati. Nasprotno, umetnointeligenčne sisteme je treba zaobjeti, se z njimi zbližati in jih znati izkoristiti. Tisti, ki bo to opravil prej in bolj učinkovito, bo imel v poslovnem svetu konkurenčno prednost, ki ne bo zanemarljiva. Kot sem nekje zasledili – ne, umetna inteligenca ne bo nadomestila odvetnika (ali novinarja), bo pa odvetnik, ki bo pri svojem delu znal uporabiti umetno inteligenco, nadomestil tistega, ki bo ostal zadaj, brez stika z modernimi tehnologijami.

Do takrat pa – vabim vas k branju prispevkov tujih novinarjev, ki se te dni, tedne in mesece ukvarjajo z zelo podobnimi tematikami, kot se jih veselimo pri Monitorju. Umetna inteligenca je že prevzela svet. Vsaj novinarskega.

