Na poti k digital(izira)ni proizvodnji

Ko gre za tehnologije, ki imajo veliko težo v praksi, sta besedni zvezi Industrija 4.0 in internet stvari zelo visoko na seznamu. Čeprav ne gre za sopomenki, ju precej ljudi prosto meša med seboj. Raziskovalno podjetje Metova je opravilo zanimivo raziskavo na tem področju in ugotovilo, da le petina ljudi dejansko razume termin internet stvari, čeprav si skoraj 70 odstotkov vprašanih že lasti napravo iz sveta IoT. Ironično, kajne?

Kaj sploh je internet stvari? Ta vključuje dodajanje digitalnih senzorjev in omrežne povezljivosti napravam in sistemom, ki jih vsak dan uporabljamo v »analognem svetu«. Na ta način smo dobili pametne termostate pa pametne zvočnike in še marsikaj »pametnega«. Pametni termostati so rešitve, ki premorejo temperaturne senzorje v več prostorih, so povezani z internetom in prek njega z našim pametnim telefonom z namenom, da nam omogočijo oddaljeni nadzor nad temperaturo v našem domu ali pisarni. Povezani so lahko tudi z algoritmi za nadziranje temperature, ki jo samodejno upravljajo po našem okusu tudi takrat, ko nismo doma, ali pa to počno na podlagi vremenskih vzorcev. Nekateri najnovejši modeli celo zaznajo, kdaj smo zapustili prostor, in ustrezno prilagodijo temperaturo (pozimi nehajo greti, poleti pa nehajo hladiti). A to je le en izmed primerov naprav interneta stvari, ki je vsak dan bolj razširjen in lahko vključuje vse od sistemov za nadzor temperature v zgradbah, povezanih tovornjakov pa vse do digitalnih nadzornih sistemov v proizvodnji.

