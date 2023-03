Na elektriko gre lažje

Predelave koles v električna niso nič novega, danes jih lahko opravi vsak, ki je vsaj malo vešč uporabe osnovnega orodja.

Priznam, tudi sam sem dolgo sodil med tiste, ki na električna kolesa gledajo postrani. Predvsem v Ljubljani, ki je bolj ali manj ravna, ima relativno spodobne kolesarske steze in kjer največji vzpon predstavlja vožnja na grajski hrib. Kljub temu zna vsak malo bolj zagrizeni kolesar dovolj pritisniti na pedale, da se telo po nekaj kilometrih poti začne pregrevati in se do službe pripelje s premočeno obleko, ki ima značilen rahlo neprijeten vonj. In tu nastopi elektrika.

