Monitorjev muzej računalništva in informatike (1998)

Leta 1998 se je v Monitorju začela prebujati želja po ohranitvi tehnologije, na kateri danes temelji svet. Računalništvo se spreminja tako hitro, da prehiteva zgodovino. »Naprava, ki je bila še pred nekaj leti vrhunec, je danes za v staro šaro, jutri pa bo že imela zgodovinsko vrednost,« smo zapisali takrat.

V reviji smo začeli objavljati pozive, naj nam bralci donirajo računalniške eksponate, ki jih ne potrebujejo več in bi sicer počasi romali v smeti. Odziv je bil izreden, prejeli smo računalnike, ki so nekoč poganjali inštitut Jožefa Štefana, strežnike, ki so tekli na Arnesu, diske, ki so v bankah nekoč hranili naše plačilne liste, pomnilnike, ki so temeljili na prastarih feritnih obročkih, pa tudi osebne računalnike, od legendarnega Apple II naprej.

V svojih prostorih smo sprejemali šolske skupine in jim predstavljali ta izredno zanimivi del zgodovine, na koncu pa se dogovorili s Kiberpipo, ki je muzej prevzela pod svoje okrilje. Danes eksponati živijo naprej, pod okriljem Računalniškega muzeja so obiskovalcem na voljo na Celovški cesti 111 v Ljubljani.

Članek je del posebne jubilejne številke Monitorja, ki jo lahko sicer berete (tudi) na naslednjih straneh:

https://www.monitor.si/revija/posebna-2021/