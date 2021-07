Monitorjev laboratorij (1994–)

Monitorjeva ekipa je že zelo kmalu spoznala, da so neodvisni in nepristranski testi strojne in programske opreme tisto, kar bralci potrebujejo. Še posebej zato, ker v tistih časih pač ni bilo interneta, bi lahko dodali danes.

Leta 1994 se je ob selitvi v nove prostore ponudila priložnost, da smo del le teh namensko rezervirali za preizkuševalni laboratorij, temu ustrezno pa smo zaposlili tudi strokovno ekipo. V teh prostorih smo nato primerjalno preizkušali vse od diskovnih krmilnikov do prenosnikov, osebnih računalnikov in celo strežnikov. Priče takratnih dni znajo povedati, da so v odsotnosti klimatske naprave predvsem zadnji zelo neprijetno ogreli delovno okolje …

Tudi naslednje selitve podjetja so predvidevale prostore za laboratorij, zaradi vedno širše zastavljenih primerjalnih kriterijev pa so se vedno bolj večali predvsem skladiščni prostori. Ti so bili v neki fazi nadstropje niže, kar delovnemu osebju, ki je po stopnicah prenašalo 24-palčne monitorje s katodno cevjo, ni bilo najbolj povšeči.

Več o "tistih časih" si lahko preberete v posebni jubilejni številki Monitorja: