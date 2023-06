Moderni lovci na Ostržke

S pojavom interneta se je slehernik verjetno prvič soočil z zavedanjem, da ni vse res, kar prebere. Čeravno so se neresnice širile in celo objavljale že prej, je z vzponom družbenih omrežij fenomen dobil neverjeten pospešek. Izkoriščajo ga vsi – od brezimnih posameznikov do najvišjih politikov. Na drugi strani so preverjevalci dejstev, neopevani in često prezrti junaki, ki skrbijo, da se javni prostor ne pogrezne v kakofonijo »alternativnih dejstev« – laži.

Spletna stran Oxford Dictionaries, ki jo je ustvarila oxfordska univerzitetna založba, vsako leto izbere mednarodno besedo leta. Kakor podobni natečaji drugod po svetu je beseda leta odsev časa in kulture, v katerem smo živeli v zahodnem, bolj ali manj anglocentričnem ali anglofonskem svetu. Lanska beseda leta je bila goblin mode, predlani vax. Besede leta so bile tudi climate emergency (2019) in selfie (2013) ter celo čustvenček 😂 (2015), ki sploh ni beseda v klasičnem pomenu. A leta 2016 je bila beseda leta post-truth. Postresnica, torej. Prav lahko bi za besedo leta izbrali tudi lažne novice, preverjanje dejstev ali postfaktičnost.

