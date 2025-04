Mobilno umivanje zob

Brush DJ je aplikacija, ki združuje ščetkanje zob in glasbo, da otroke spodbudi k pravilni ustni higieni. Aplikacija predvaja dve minuti glasbe iz izbrane naprave, oblaka ali pretočnih storitev, kar ustreza priporočeni dolžini ščetkanja in hkrati naredi postopek prijeten. Z igrivim pristopom in s personalizirano glasbeno izkušnjo otroci lažje ostanejo motivirani in dosledni pri ščetkanju. Poleg glasbene štoparice vključuje Brush DJ tudi poučne videoposnetke o pravilni tehniki ščetkanja ter možnost nastavitve opomnikov, ki med drugim opozarjajo, ko je čas za zamenjavo zobne ščetke ali obisk zobozdravnika. Naj ne bo ščetkanje zob vsakodnevna bitka, temveč trenutek, ki se ga bomo vsi veselili sleherni dan!

V današnjem digitalnem svetu obstajajo aplikacije, ki počnejo marsikaj. Med drugim nam pomagajo umivati zobe. Nekatere so ustvarjene za otroke, da ščetkanje postane igra, druge pa nudijo odraslim koristne opomnike, nasvete in celo spremljanje napredka pri osebni ustni higieni.

Brush DJ je aplikacija, ki združuje ščetkanje zob in glasbo, da otroke spodbudi k pravilni ustni higieni. Aplikacija predvaja dve minuti glasbe iz izbrane naprave, oblaka ali pretočnih storitev, kar ustreza priporočeni dolžini ščetkanja in hkrati naredi postopek prijeten. Z igrivim pristopom in s personalizirano glasbeno izkušnjo otroci lažje ostanejo motivirani in dosledni pri ščetkanju. Poleg glasbene štoparice vključuje Brush DJ tudi poučne videoposnetke o pravilni tehniki ščetkanja ter možnost nastavitve opomnikov, ki med drugim opozarjajo, ko je čas za zamenjavo zobne ščetke ali obisk zobozdravnika. Naj ne bo ščetkanje zob vsakodnevna bitka, temveč trenutek, ki se ga bomo vsi veselili sleherni dan!

Strokovnjaki podjetja Oral-B so sodelovali pri razvoju aplikacije Disney Magic Timer, ki spodbuja otroke k daljšemu ščetkanju. Raziskava je pokazala, da jih z uporabo aplikacije kar 90 odstotkov ščetka dlje! Z liki Disney, Marvel in Star Wars odklepajo nagrade, se učijo navad in spremljajo napredek.

Podobnemu poslanstvu je namenjena aplikacija Chomper Chums, v kateri si otroci, v starosti 4–11 let, izberejo prijatelja (leva, konja ali aligatorja), ki jih uči ščetkanja. Z vestnim ščetkanjem zbirajo kovance in spoznavajo zdravo prehrano.

BraceMate je priljubljena aplikacija, ki jo ortodonti in splošni zobozdravniki priporočajo svojim pacientom ob začetku zdravljenja z zobnim aparatom. Z njo lahko uporabniki preizkušajo različne barvne vzorce na prikazu zobnega aparata, saj omogoča prilagajanje barv nosilcev po lastnem okusu. Ko so zadovoljni z izbranim videzom, lahko rezultat pokažejo svojemu zobozdravniku, kar jim pomaga, da se počutijo bolj vključene v svoj postopek zdravljenja. Poleg zabavnega oblikovanja pa BraceMate ponuja tudi izobraževalne vsebine o skrbi za zobe med nošenjem aparata. Aplikacija vključuje koristne vodnike in nasvete, ki pacientom pomagajo ohranjati ustno higieno in se izogibati težavam, kot so obloge, madeži in poškodbe žic.

Vsi vemo, da je sladkor slab za naše zobe. Aplikacija Sugar scanner nam zato pomaga spremljati, koliko ga je v hrani in pijači. Vse, kar moramo storiti, je, da skeniramo črtno kodo izdelka in takoj izvemo, koliko sladkorja vsebuje.