Mobilna nenavadnost

Aplikacije, ki se ukvarjajo z istim področjem, so si običajno podobne kot jajce jajcu, zato toliko bolj cenimo nenavadnost nekaterih izdelkov na tržnici Play, ki razkrivajo bogato domišljijo njihovih razvijalcev.

Prvo nenavadnost predstavlja programski pripomoček za upravljanje klicev Vani Caller. Program uboga na ukaz in odgovarja ter zavrača klice, kot mu velimo. Za nameček je zelo prilagodljiv in ga lahko »nališpamo« povsem po svojih željah. Če ga imata nameščenega oba udeleženca pogovora, si lahko poleg besed izmenjujeta fotografije, video posnetke in druge dokumente, igrata med pogovorom igre in še kaj bi se našlo.

Zanimiv pristop k (vedno bolj motečim) obvestilom ponuja aplikacija Post Box. Kot izdaja njeno ime, gre za digitalni nabiralnik, kjer se prejeta obvestila zbirajo in nato dostavijo ob točno določenem času, po želji večkrat na dan. Poštar, ki bo odslej živel v našem pametnjakoviču in manjšal motnje ter stres vsakdana, se ponaša s preprostim uporabniškim vmesnikom ter je povsem brezplačen za uporabo.

Googlova fotografska aplikacija Motion Stills je namenjena izdelavi animiranih posnetkov GIF, ki jih izdobavi na podlagi dogajanja pred kamero. Odlikujejo jo preprosta uporaba, stabilizacija slike in bogate možnosti deljenja, s katerimi premikajoče se fotografije delimo z družino in s prijatelji.

Predvajalniki glasbe so med bolj priljubljenimi pripomočki na telefonih z operacijskim sistemom Android. Čeprav so napravi privzeto priloženi izdelki največkrat povsem spodobni, namestitev dodatnega programa včasih nudi opcijo, ki jo pri hišni rešitvi pogrešamo. SplitCloud Double Music olajša poslušanje glasbe dveh oseb na enem telefonu, aktivnost, ki je še posebej priljubljena pri mladini. Slušalki si prijatelja zlahka razdelita, kaj pa glasbo? Če imata različen okus, jima na pomoč priskoči SlitCloud, ki zmore hkrati predvajati dve skladbi, za vsako slušalko eno.

Med nešteto aplikacijami za napovedovanje vremena je težko najti eno, ki vidno prekaša druge. Izbira je tako odvisna od osebnih želja in zahtev po točno določenih podatkih. What The Forecast se od tekmecev loči z več kot šest tisočimi duhovitimi komentarji vremena. Ti so tako sočni, da je med nastavitvami opcija, ki uravnava njihovo strupenost.