Mladim moramo dati glas

Otroci in mladi so v pandemiji še nekoliko bolj potisnjeni na obrobje. Za mnenje se jih pravzaprav ne vpraša, če se oglasijo, je njihov glas potisnjen v ozadje, medtem ko o njihovih življenjih odločajo vlade in pa starši. Enako velja njihovo življenje v digitalnem okolju.

Odločitve so sprejete brez posveta z mladino, za navrh pa se ta mnenja nenehno spreminjajo in se jih meče iz ene situacije v drugo. Da, otroci in mladi so prilagodljivi, a ne v neskončnost in vse ima svoje posledice, ki se po podatkih aktualnih raziskav o duševnem stanju otrok in mladih, posledicah epidemije ter stanju na terenu že kažejo tudi v psiholoških težavah. Nič drugače ni z upoštevanjem otrok in mladih v digitalnem okolju, kjer se smernice in priporočila – v katerih se preveč osredotoča na časovne omejitve – pripravlja brez njihovega sodelovanja, tehnološka podjetja pa ne glede na izsledke raziskav, s katerimi operirajo – kot so nas ponovno opomnila razkritja Frances Haugen –, na prvem mestu poskrbijo za dobiček, medtem ko mediji in odrasli prepogosto panično za probleme krivijo tehnologijo in pustijo premalo prostora za uresničevanje pravic.

