Mladi zvok kuhalnika riža

Podjetje Sony je danes eno največjih imen v svetu potrošniške elektronike, ki ga pozna slehernik, željan digitalne zabave. Malokdo pa ve, da se je njegova zgodba začela s prijateljstvom iz druge svetovne vojne. To je leta 1946 rodilo prvi izdelek podjetja, ki ga ni kupil skoraj nihče. Odločnost prijateljev se je po neuspehu zgolj utrdila in postala zaslužna za prihodnost elektronske zabave, kot jo poznamo danes.

Masaru Ibuka in Akio Morita sta se spoznala med drugo svetovno vojno, ko sta oba delala pri japonski zvezi za znanstveno in tehnično raziskovanje. Ibuka je bil višji inženir, medtem ko je bil Morita poročnik v mornarici in je delal v isti raziskovalni skupini. Čeprav sta bila oba zelo različna po naravi, Ibuka je bil tehnik z globokim razumevanjem znanosti, Morita pa rojen trgovec z močno poslovno žilico, sta hitro postala prijatelja. Skupaj sta delila strast do inovacij in vizijo, da bi Japonsko ponovno postavila na zemljevid svetovne tehnologije po uničenju druge svetovne vojne.

