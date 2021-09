Mirko, ki je tipkal na radirko

V 81. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrl angleški tehnološki vizionar Clive Sinclair. Med izdelki, ki nam jih je zapustil, je tudi nepogrešljiva »radirka« ZX Spectrum, računalnik z gumijastimi tipkami, ki smo ga tudi na sončni strani Alp pred davnimi leti mnogi vzeli za svojega in z njim preživeli cele dneve in noči oziroma dokler nas niso starši spodili izpred televizorja.

Sir Clive Sinclair se je rodil 30. julija 1940 v Angliji. Tehnologija mu je bila položena v zibelko, saj je njegov dedek izdeloval bojne ladje, oče pa je bil inženir. Vase zaprt otrok, ki se je raje družil z odraslimi kot vrstniki, se je za elektroniko začel zanimati zelo zgodaj. Kmalu po odhodu v šolo so nastali prvi izumi. Po vzoru lika The Inventor iz njegove priljubljene BBC-jeve otroške serije Toytown, si je v gozdnem skrivališču naredil pravi komunikacijski sistem. Pri 17 letih je sprejel poletno študentsko delo pri reviji Practical Wireless. Ko je bilo poletja konec, je delo nadaljeval. Večni samouk je na veliko razočaranje staršev za vedno opustil šolanje. Štiri leta je pisal članke in knjige o izdelavi najrazličnejših elektronskih naprav, da je zbral dovolj denarja za lastno podjetje Sinclair Radionics, ki ga je ustanovil leta 1961.

