Mini računalniki DEC PDP

Mini računalniki DEC PDP so sicer neločljivo povezani s procesnim računalništvom, vendar so v drugi polovici 70. let s serijo PDP-11 vse bolj posegali tudi na področje splošnega in poslovnega računalništva. Poleg velikih računalnikov IBM/370 so to najbolj značilni in uspešni računalniki tistega časa. Njihove glavne odlike so vsekakor nizka cena, zelo prožen in odprt ustroj ter dobro izdelana in vsestranska programska oprema.

Sprva so mini računalniki PDP obvladovali predvsem procesno računalništvo v industriji in laboratorijih raziskovalnih inštitutov, zato so bili zelo razširjeni tudi na univerzah. Serija 12-bitnih računalnikov PDP-8 je v drugi polovici 60. let praktično definirala pojem mini računalnika. Ti mini računalniki so se večinoma programirali v zbirnem jeziku in niso imeli operacijskega sistema. Leta 1968 so v novem DEC PDP-8/I za tisti čas običajno tranzistorsko tehnologijo že nadomestili z veliko učinkovitejšimi integriranimi vezji, izdelanimi v bipolarni tehniki.

Zakup člankov