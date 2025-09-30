Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Miran Varga | Monitor Oktober 2025

Mi, roboti?

Medtem ko je Slovenija, po moji laični oceni, da ne bo pomote, šele na pragu četrte industrijske revolucije, pogosto imenovane industrija 4.0, je Japonska pionir koncepta družba 5.0. Vem, spet neke številke in različice. Le kdo bi vse to spremljal?! Kaj šele (resnično) razumel. Toda sveža japonska vizija tehnologije ne vidi le kot gonilo gospodarske rasti, temveč tudi kot orodje za reševanje družbenih izzivov. Ste zastrigli z ušesi? Pravilno. Dejstvo je, da napredek človeštva ne more biti povezan le z napredkom industrije, napredovati moramo kot družba.

Za Slovenijo – in praktično ves svet – je t. i. industrija 5.0 naslednja faza v industrijskem razvoju. Je bolj evolucija kot revolucija, saj gradi na temeljih, ki jih je postavila industrija 4.0. Poudarja vključevanje ljudi v proizvodni proces, s poudarkom na sodelovanju med ljudmi in stroji/roboti za doseganje višjih ravni produktivnosti in inovacij. A Japonci gredo s svojo vizijo še dlje, njihov cilj je ustvariti superpametno družbo, kjer tehnologija obravnava različne družbene izzive.

Izzivi industrije 5.0 tako postanejo izzivi družbe 5.0. Prvi je očiten in občuten tudi pri nas: vrzel v znanju in spretnostih. Vključevanje ljudi v napredne proizvodne procese zahteva usposobljeno delovno silo, vendar pa se na področjih, kot so robotika, umetna inteligenca in analiza podatkov, vrzel v znanju in spretnostih ljudi ne zmanjšuje, temveč povečuje. Premostitev te pa je bistvenega pomena za preskok na novo industrijsko in družbeno raven.

In ker ta uvodnik berete v računalniški reviji, ne moremo mimo aktualnih vprašanj o zasebnosti in varnosti podatkov. Evropski poslanci bi žrtvovali zasebnost vseh nas v boju proti spolnim zlorabam otrok. Če verjamete v … Kakorkoli, z večjo povezljivostjo in izmenjavo podatkov med ljudmi in stroji postajata zasebnost in varnost podatkov še kako pomembni. Industrija 5.0 mora zagotoviti robustne ukrepe kibernetske varnosti za zaščito občutljivih informacij. In to mora biti v domeni podjetij.

Primer Evrope je šolski primer tudi za naslednji paket izzivov – regulatorne izzive. Hiter razvoj tehnologij industrije 5.0 pogosto prehiteva regulatorne okvire. Vlade se morajo prilagoditi in ustvariti predpise, ki uravnotežijo inovacije z varnostnimi in etičnimi vidiki. Jim bo uspelo? Na kocki je namreč družba. Čeprav industrija 5.0 obljublja večjo produktivnost, bi lahko tudi porušila tradicionalne modele zaposlovanja. Obravnavanje morebitnega socialno-ekonomskega vpliva, vključno z odpuščanjem ter ukinjanjem delovnih mest, je bistvenega pomena za zagotovitev družbene harmonije.

Bodi dovolj o izzivih, naj še kaj napišem o rešitvah. Sam bi stavil na izobraževanje in usposabljanje ljudi. To bo temelj vsega. Ne le podjetja in posamezni segmenti industrije, temveč kar vlade posameznih držav bi morale vlagati v programe izobraževanja in usposabljanja, da bi delovno silo opremile s potrebnimi znanji in spretnostmi za novodobno gospodarstvo. Vzkliti bodo morali programi prekvalifikacije in podpora brezposelnim, da bi ublažili družbeno-ekonomski vpliv tehnološkega napredka.

Pomembno vlogo bo odigrala tudi standardizacija. Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena za razvoj skupnih standardov in predpisov, ki omogočajo varno in etično sprejemanje tehnologij industrije 5.0. Ta pa bi morala dati prednost razvoju etične umetne inteligence in robustnim okvirom upravljanja podatkov za reševanje pomislekov o zasebnosti.

Zavedam se, da je večini misel o tem, da bi družbene izzive trenutnega stoletja reševali z naslednjo industrijsko revolucijo, nora. Mogoče imajo Japonci (bolj) prav (kot drugi). Kakšen bi bil pa vaš recept za bolj vključujočo in tehnološko napredno prihodnost in družbo?

