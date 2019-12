Merilniki elektromagnetnih sevanj in zaslužek z njimi

Na internetu najdemo številne posameznike in družbe, ki ponujajo meritve elektromagnetnih sevanj, in celo nemalo tovrstnih aplikacij za pametni telefon. Elektromagnetna sevanja je mogoče meriti, a to ni ne poceni ne enostavno, predvsem pa doma ni potrebno. Na eni strani imamo posameznike dvomljive usposobljenosti na načičkanih spletnih strani, na drugi pa akreditirane institucije z več deset tisoč evri vredno opremo. Kaj je res in kaj ni?

Povsod okoli nas so elektromagnetna polja. V naših stanovanjih, na delovnih mestih in bolnišnicah. Po nekaterih izračunih je Nuklearna elektrarna Krško odgovorna že za več kot tretjino, včasih celo polovico vseh teh polj pri nas. Zlasti poleti so ta polja še posebej močna, saj prodirajo celo v prostrane gozdove in na najvišje vrhove. K sreči se v zadnjem času krepi zavedanje javnosti o obstoju teh polj in sevanja, ki ga povzročajo. Na internetu je zato na voljo veliko ponudnikov z raznovrstnimi antenami in merilniki - ti ponujajo vrsto različnih predmetov, totemov, premazov, folij, stikal in drugih nasvetov, kako se zaščititi pred temi elektromagnetnimi polji vsaj doma.

Zakup člankov

Ta članek stane le 1 evro!

Nakup je preprost: POŠLJITE SMS z vsebino

MONITOR1 na številko 7890. KODO, prejeto na telefon, prepišite v spodnje okence in takoj boste lahko prebrali članek.

Nakup prek telefona je mogoč pri operaterjih Telekomu Slovenije in A1