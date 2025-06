Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Ste pred valom, pred krivuljo, ste trendsetter, ste opinion maker v svoji panogi, nekdo, ki ga (ne)znanci vprašajo za mnenje, nekdo, ki ga novinarji »kontaktirajo«, ko jim zmanjka lastnega »bulšita« … ko izgubijo nit o neki temi in ste jim rešilni pas kredibilnosti. To je lahko pravo, strojništvo, ekonomija, matematika ali pa izdelava logotipov oziroma zvijanje beljakovin, vseeno.

Predstavljate si, da leta in leta, morda celo desetletja, investirate v svoje znanje, izobraževanje in izkušnje v neki, morda precej specifični ali pa morda povsem splošni panogi …

In nekega dne se zbudite, a nič od prej napisanega ne velja več. Niste pred valom, niste pred krivuljo. Niste več zanimivi, nihče več vas ne vpraša za strokovno mnenje. Prijatelji, mediji in delodajalci vaše odgovore poznajo pred vami. Vaše »odgovore« so nadomestili z umetnim razumom.

Ne bodite prestrašeni. To se zagotovo ne bo zgodilo. To se je namreč že zgodilo … Mogoče pa je, da se tega še ne zavedate. Dobrodošli v neprizanesljivi sedanjosti in lepi prihodnosti!

In če se počutite varno …

Brutalno hiter razvoj kakovosti umetnega razuma uspešno šokira večkrat dnevno ali vsaj tedensko. Od ustvarjanja slik in besedil do biomedicine in diagnostike umetna inteligenca po desni prehiteva od ukvarjanja samim s sabo utrujeno (zahodnjaško) prebivalstvo.

Za zdaj se na avtocesti idiotizmov znanost uspešno izmika dnevni politiki in nazadnjaškim umetnointeligenčnim regulativam. A Kitajci, Indijci in kar je še članov združenja BRICS so Evropo že davno opozorili, da nas pokrovčki, ki se držijo plastenke, ne bodo rešili. Svet ostarelo Evropo prehiteva po desni in (kdo bi si mislil) po levi in tako je tudi na področju umetnega razuma.

Tretja dimenzija über alles? Nič več

Vsi, ki se (med drugim) ukvarjamo s tridimenzionalnim modeliranjem, smo se do zdaj počutili nedotakljive. Umetni razum namreč temelji na gigantski zbirki podatkov in informacij. Adobov Firefly (Photoshopov generative fill), denimo, črpa iz lastnega nabora slik (Adobe Stock), Midjourney je precej bolj … khmm … liberalen in ga avtorstvo ne gane, a je zato precej boljši. ChatGPT-jev LLM temelji na skorajda neskončnem zbiru besedil. Uporabno, na umetnem razumu temelječe orodje potrebuje ogromno zbirko podatkov, ki jo prek ustvarjalniške zavrnitvene mreže (generative adversarial network – GAN) uporabi za svoje »znanje«.

Zbirka trirazsežnih modelov pa je precej, precej bolj skopa kot brezštevilno mnogo slik ali stavkov, kar nas je, kot rečeno, vse tridejaše pahnilo v nekakšno cono udobja in nam »zagotovilo«, da se umetni razum tretje dimenzije še dolgo ne bo dotaknil. Da ni razloga za strah.

A ne bojte se prihodnosti, ampak sedanjosti. Umetna inteligenca je namreč v zadnjih nekaj mesecih, tednih, dneh zavzela tudi 3D-svet. Pa ne govorim o srednje komičnih game assetih, torej raznolikih čarobnih skrinjicah in kristalih, ampak o resni uporabi trirazsežnega umetnega razuma. Da bo (3D) slika jasnejša, si oglejmo dve umetniški orodji in eno tehniško umetnorazumsko trirazsežno.

Zabavnejša tretja dimenzija

Pod miš smo vzeli dve orodji za generiranje »umetniških« 3D-teles – delno zastonjski Meshy in plačljivi 3DAIstudio.

Meshy se, pričakovano, uvršča med prej omenjena orodja za izdelavo elementov igričarskih elementov (game asset). Kot večina podobnih orodij ponuja izdelavo 3D-objekta iz opisa ali slike. V brezplačni različici so možnosti precej omejene in temu primerni so tudi rezultati, vendar Meshy vsekakor ne razočara. Saj poznate tisto o »šenkanem« konju …

Najprej smo ga prosili za bronasti kipec rimske boginje in Meshy je urno postregel s štirimi precej zanimivimi različicami.

Delovno okolje orodja Meshy je precej standardno.

Seveda lahko zadevo ponovite, a rezultati so si zelo podobni, hkrati pa povsem naključni. Mi smo se zadovoljili s prvo različico in po potrditvi nam je program ponudil goli izvoz ali pa dodatno izdelavo teksture. Če objekta ne nameravate natisniti s 3D-tiskalnikom, je izdelava teksture vsekakor priporočljiva.

[slika 002: Poteksturirani model je kljub zastonjski različici presenetljivo kakovosten. In ja, »poteksturiran« ni najelegantnejša beseda, zato, če imate boljše predloge, kar na dan z njimi.]

Tekstura je v vsakem primeru, ne glede na dejansko velikost objekta, velika »le« 2.048 x 2.048 pik. Kar, kot bi rekel Anatolij Djatlov, ni niti dobro niti slabo. Meshyju žal uspe ustvariti le albedno sliko (torej barvni del), ne pa tudi normale (normal map), odsevov (glossiness map) ali česarkoli malce zapletenejšega. Kipec in teksturo v formatu .FBX smo uvozili v Cinemo 4D in ga izrisali z izrisovalnikom Redshift. Rezultati so sumljivo dobri in nadvse uporabni.

Po nekajminutnem likanju tekstur, materialov in svetlobe Meshy nudi presenetljivo uporabne rezultate. Tole je izrisano s Cinemo 4D in z Redshiftom.

Druga tipična pot pa je generiranje 3D-objektov iz slik. V program uvozimo sliko in umetni razum jo poskuša čim bolje razvozlati, prepoznati ter poustvariti v trirazsežni obliki. Za naš test smo iz Shuterstocka sneli fotko sočne čokoladne rezine.

Izvorna fotografija čokoladne rezine iz ene od fotobank.

Meshy precej hitro razvozla in razume, za kaj gre, ter ponovno ponudi štiri različice. Žal je brez teksture tokrat precej težje ugotoviti, katera od tortic je najustreznejša, zato smo, podobno kot prej, izbrali kar prvo. Orodje nam ponovno ponuja izdelavo teksture, kjer pa je zelo pomembno, da je izvorna slika čim kakovostnejša. Torej če imate sličico v velikosti poštne znamke, ne pričakujte detajlne teksture.

Čokoladna rezina, kot jo ponudi Meshy.

Meshyjev umetni razum namreč ne poviša ločljivosti bitne slike (upscale), kot, denimo, Topazov Gigapixel, bo pa to skoraj zagotovo mogoče v naslednjih različicah.

Topologija Meshyjeve 3D-mreže je presenetljivo dobra.

Meshyjev 3D-model je, vsaj v zastonjski različici, precej skop, a je topologija (urejenost mreže) presenetljivo dobra. Sicer ne razlikuje dobro med trikotniki in pravokotniki, a je zadeva izjemno čista, celo v primerjavi z orodji za fotogrametrijo (3DF Zephyr, Agisoft Metashape …).

Kot pri rimski boginji smo jo tudi to krat uvozili v Cinemo4D in jo izrisali z Redshiftom. Rezultati so, vsaj od daleč in v vitrini, kar slastni.

Tudi brez bistvenih korekcij je Meshyjeva tortica precej okusna (Cinema 4D in Redshift.

Za 20 evropskih dolarjev na mesec pa si lahko omislite 3D AI studio, ki ponuja veliko več in tudi boljše rezultate.

Podobno kot Meshyja smo tudi 3DAIS prosili za bronasti kipec rimske boginje. Rezultat je precej bolj precizen in detajlen. Tudi umetno generirana tekstura je čistejša in tokrat v ločljivosti 4.096 x 4.096. Obenem program izdela tudi reliefno normalo, teksturo za definiranje odsevov (reflection map) in tudi teksturo AO (ambient occlusion), ki jo z nekaj drezanja v Photoshopu lahko uporabimo za marsikaj.

Studieva Rimljanka je precej bolj definirana kot Meshyjeva polboginja (Cinema 4D in Redshift).

Po precej uspešni genezi boginje smo se odločili, da ustvarimo še moško različico. Tokrat smo se zadovoljili z marmornim doprsjem in rezultati so res izjemni. Studio v nekaj sekundah ustvari štiri, že poteksturirane, predloge. Izbrali smo naključnega, ki je izjemno definiran, žal pa ima nekakšne maligne tvorbe v ušesih. Napotili smo ga na ORL in na vrsto bo prišel februarja leta 2031.

Izjemno definiran antični doprsni kip. Umetni razum je res fascinanten (Cinema 4D in Redshift).

Druga naloga, enako kot pri Meshyju, je izdelava 3D-objekta iz fotografije. Uporabili smo identično sliko čokoladne rezine in, v skladu s pričakovanji, so rezultati za magnitudo boljši (O. K., morda za 20 evrov na mesec boljši).

Delovno okolje 3D AI Studia je precej standardno in uporabniku prijazno.

Topološka mreža, ki jo generira 3DAIS, je natančnejša in bolj definirana, kot pri Meshyju, a precej kaotična. Za resnejšo uporabo in nadaljnje obdelovanje 3D-objekta boste potrebovali orodje za retopologijo, denimo ZBrushov ZZemesher, ali pa ročne popravke, kar pa resno odsvetujemo.

Topologija, ki jo generira 3D AI Studio, je izjemno natančna, žal pa tudi precej kaotična.

Ob goli mreži 3D AI Studio generira tudi vrsto tekstur, od albeda (barv) pa do globine (bump ter normal map). Posebej zanimivo je, da mu s slike uspe razbrati odsevnost in grobost (reflectivity / roughness / metalness) posameznih delov objekta. Tako ustvarjene teksture precej pripomorejo k prepričljivemu videzu izrisanega objekta.

Ob Studievi tortici se cedijo sline in tudi čokoladni preliv je sijoč (Cinema 4D in Redshift).

Resnejša tretja dimenzija

Če ste se strojniki, inženirji in podobni počutili odrinjene in pozabljene, brez skrbi. Umetni razum se je prikradel tudi v vaše delavnice in laboratorije.

Eno izmed trenutno vodilnih in precej uporabnih orodij je Zoo Design Studio, ki ustvari strojniške elemente (ali druge CAD) zgolj iz opisa.

Morda se zdi zadeva rahlo pretenciozna, saj tovrstni objekti zahtevajo precej več natančnosti kot prej opisane »igračke«. Tu ni pomembno, ali je zadeva dobro videti, ampak to, da funkcionira, je znotraj toleranc itd. Skepsa je naša zvesta življenjska sopotnica, a smo Zooju vseeno dali priložnost. No, kmalu se je izkazalo, da je, kot pravijo, Skepsa left the chat.

Zadeva je naravnost izjemna in skoraj neverjetna, res pa je, da je to bolj ali manj vsakodnevni občutek vsakogar, ki se vsaj malce ukvarja z umetnim razumom.

Zooja smo poprosili, da nam izdela ventilator za povprečen PC. Nič posebnega, 12 x 12 cm, ohišje, štiri luknje in to je bolj ali manj to. V nekaj sekundah je zadevo izrisal, skupaj motorjem, s pušami za os … skratka z vsemi potrebnimi detajli in kosi.

Po rahli obdelavi v Cinemi 4D je rezultat res izjemen.

Zoo po želji generira tudi kodo KCL, ki jo lahko uporabite v svojem okolju. Vse to brez kakršnegakoli truda. Izjemno.

Kot sem že omenil, so »izjemno«, »neverjetno«, »wow« in bebav pogled s spuščeno čeljustjo vsakodnevni spremljevalci uporabnikov umetnega razuma. In kljub strahu nekaterih bo prihodnost zaradi te iznajdbe bistveno lepša.

Meshy

Izdelava 3D-objektov in tekstur iz slike ali opisa.

Kdo: meshy.ai, ZDA

Cena: Brezplačno z omejitvami; 15–50 € na mesec, če želite kaj več.

3D AI Studio

Izdelava 3D objektov in tekstur iz slike ali opisa.

Kdo: 3daistudio.com, Nemčija

Cena: Osnovna ponudba 20 € na mesec.

ZOO Design Studio

Izdelava elementov 3D CAD iz besedilnega opisa.

Kdo: zoo.dev, ZDA

Cena: Brezplačno z resnimi omejitvami; 100 € na mesec, če želite kaj več, ali 400 € mesečno, če želite, da se iz vašega dela umetna inteligenca ne uči.