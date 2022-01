Med kitajskim zmajem in ameriškim orlom

Razkol med Zahodom in Vzhodom na področju digitalne ekonomije v zadnjih letih postaja vedno večji, kot po naključju pa regija Balkana spet igra vlogo vojne krajine, kjer lahko v praksi vidimo boj ameriških in kitajskih interesov na področju digitalnih tehnologij ter storitev.

Od tehnologije 5G, digitalnih plačilnih sistemov do družabnih omrežij in tehnologij nadzora – zdi se, da razvoj ameriške in kitajske tehnologije poteka popolnoma ločeno, ženejo pa jih isti trendi digitalne ekonomije. A pregled dejanskih praks pokaže drugačno sliko – obe ekonomiji rasteta komplementarno, saj kitajska podjetja prodirajo v Evropo in Združene države Amerike, medtem ko podjetja Zahoda koketirajo tudi z uporabniki na drugi strani Kitajskega zidu.

