Mar v hotele prihaja umetna inteligenca?

Da. Vsaj tako menijo hotelirji, ki stavijo na napredne tehnologije. Če lahko umetna inteligenca nadgradi delo ali zabavo slehernika, potem je dobrodošla tudi v turizmu in gostinstvu.

Ko gre za turizem, hotelske namestitve in spremljajoče storitve, imamo gostje danes več možnosti kot kadarkoli prej. Po zaslugi interneta je na dosegu roke na tisoče hotelov, restavracij in turističnih možnosti. To pa obenem pomeni, da je konkurenca med hotelirji in ponudniki turističnih storitev večja – tudi oni morajo izstopati. Neredko se v tej vlogi znajde prav sodobna tehnologija, saj bolj kot je neka ponudba inovativna, bolj lahko navduši zahtevne goste in poveča prihodke ponudnika. Sodobni gostje pričakujemo medsebojno povezane uporabniške izkušnje na vseh lokacijah, enostaven dostop in hiter internet od jedilnice do spalnice. Da, sodobna gostoljubnost se meri skozi prizmo tehnologije. In to pogosto, še preden se kot gost odločimo, kje bomo sploh dopustovali ...

Zakup člankov