Malce drugačen OLED

V septembrski številki Monitorja smo objavili večji preizkus letošnje generacije televizorjev in zelo pohvalili tudi model proizvajalca LG z zaslonom OLED. Modelu serije CX smo zdaj ob bok postavili še tistega iz serije GX. Razlik ni veliko.

Za začetek zapišimo tisto, kar smo že ob preizkusu 55-palčnega modela OLED55CX3. Gre za vrhunski televizor z zaslonom OLED, kar pomeni, da premore popolne črnine brez kakršnihkoli svetlih prelivov, slika pa je izredno kontrastna. Resda bo natančen opazovalec opazil, da je bela barva malce prehladna (kar se da v nastavitvah tudi odpraviti) in da je svetilnost nekaterih modelov z zaslonom LCD lahko tudi precej večja, toda v običajno osvetljeni dnevni sobi so LG OLED lahko konkurenčni le – modeli OLED drugih proizvajalcev (in teh ni veliko). Glede na to, da zaslone OLED proizvaja izključno le LG, so razlike v kakovosti slike med njimi le v algoritmih glajenja manj kakovostnega signala in gladkosti predvajanja hitrih, športnih vsebin. Kot rečeno, več o tem v septembrski številki.

Zakup člankov