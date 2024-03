Majhen, a poganja skoraj vse operacijske sisteme

Kako Windows 11 namestiti na Raspberry Pi 5? Teče Android 14 v njem hitreje kot v pametnem telefonu? Lahko Kali Linux in Raspberry Pi 5 pomagata tudi hekerjem?

V Raspberry Pi 5 bomo namestili kar tri različne operacijske sisteme, priljubljene med bolj izkušenimi uporabniki, ki želijo več kot le standardni Raspberry Pi OS, različica Bookworm. Windows 11 je pravo odkritje za tiste, ki ne verjamejo, da je Raspberry Pi 5 pravi PC, medtem ko bodo z Androidom 14 na svoj račun prišli ljubitelji računalniških iger in druge programske opreme za pametne telefone. Kali Linux je po drugi strani odlično orodje za varnostne inženirje in hekerje, saj lahko z njim izvajajo številne avtomatizirane prebojne teste, s čimer preverijo kakovost programskih in strojnih zaščit izbranega (običajno lastnega) računalnika ali informacijskega sistema.

