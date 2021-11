MacBook za profesionalce

Ravno leto dni bo tega, kar smo v roke dobili Applov prvi prenosnik z lastno razvitim procesorjem, model MacBook Air. Zdaj so na voljo okrepitve – zmogljivejši in povsem prenovljeni MacBook Pro.

Če je lanski MacBook Air s svojim novim procesorjem predstavljal tektonski premik pri strojni zasnovi, prinaša novi MacBook Pro tudi novo poglavje v Applovem dojemanju, kaj želi ponuditi uporabnikom. Občutek smo dobili, da so z njim predstavili drugo polovico tega, kar so začeli s prehodom na ARM.

Največje presenečenje je Applovo tiho priznanje, da so pretiravali z oblikovanjem in s poenostavljanjem ohišja, predvsem s tem, ko so z leti pristali le na štirih vmesnikih USB-C (pri 16-palčnem modelu). Novi prenosnik tako prinaša klasični izhod HDMI, namenski vmesnik za napajanje MagSafe in celo bralnik pomnilniških kartic SD. Seveda ostaja tudi izhod za slušalke, ki podpira celo slušalke z visoko impedanco. Ob tem so še vedno na voljo trije vmesniki USB-C, seveda po standardu Thunderbolt, ki še vedno omogočajo tudi napajanje prenosnika, a je to nekoliko počasnejše kot napajanje prek novega vmesnika MagSafe.

Omenjeni vmesnik se zgleduje po nekdanjih Applovih za napajanje. Na prenosniku se drži s solidno močnimi magneti, kar pomeni, da je močno zmanjšana verjetnost, da bo prenosnik poletel na tla, če se kdo zaplete v njegov napajalni kabel. Kabel je prepleten s tkanino, ob prenosniku dobimo tudi zmogljiv napajalnik moči 140 W, ki omogoča, da prek vmesnika MagSafe prenosnik do 50 odstotkov napolnimo v približno pol ure. Napajanje prek USB-C bo sicer malenkost počasnejše (96 W).

Še en Applov korak nazaj opazimo pri tipkovnici. Znebili so se namreč ozkega predela nad njo, občutljivega na dotik (TouchBar), namesto njega so se vrnile navadne funkcijske tipke. Tudi sicer je tipkovnica boljša kot pri predhodniku. Tipke so osvetljene od zadaj, po našem občutku so malenkost izboljšali njihov hod in povratni odziv. V desnem zgornjem vogalu je tudi bralnik prstnih odtisov, ki deluje izredno hitro.

Aluminijasto ohišje ostaja izredno kakovostno, v primerjavi s preteklimi modeli je malenkost bolj odsekano in celo malenkost debelejše ter težje. Razlike so sicer majhne in nas niso zmotile. Že pri prejšnjih modelih smo pohvalili zvočnike, ti ostajajo eni najboljših, kar smo jih doslej srečali pri prenosnikih.

Odličen je tudi zaslon. Sicer ne gre za OLED, kar so začeli uvajati drugi proizvajalci pri svojih dražjih prenosnikih, v uporabi je bolj klasični LCD z IPS-matriko in osvetljevanjem mini LED. Če se res potrudimo, opazimo kak artefakt, ki je posledica osvetljevanja po kosih (conah), a to le v zelo specifičnih primerih z belim ali zelo svetlim objektom na povsem črnem ozadju.

Novi MacBook Pro je res odličen prenosnik.

Posebnost novega prenosnika pa je zareza na zgornji strani zaslona, torej notch, kakršno poznamo pri telefonih. Tam sta skrita spletna kamera ter tipalo za prilagoditev osvetlitve in barve zaslona. Po naših izkušnjah ta zareza ni niti malo moteča. Apple je namreč zaslon oblikoval tako, da je njegovo razmerje klasičnih 16 : 10, če odštejemo zgornjo opravilno vrstico. Aplikacije, ki jih uporabljamo v celozaslonskem načinu, torej ne posežejo na področje, ki ga zaseda zareza. Tam je videti, kot da se zgornji rob zaslona nekoliko poveča. Izjema so aplikacije, ki se »zavedajo« obstoja te zareze in lahko izkoristijo tudi tistih dodatnih nekaj pik višine. Ločljivost v celoti je sicer visokih 3.456 × 2.234 pik, frekvenca osveževanja gre do 120 Hz, je pa spremenljiva, torej se prilagaja dogajanju na zaslonu.

O strojni zasnovi lahko preberete ločen članek, zato naj na hitro povemo, da je vgrajena še zmogljivejša različica že znanega procesorja M1, ki smo ga srečali v lanskem prenosniku MacBook Air in kasneje v prejšnjem MacBook Pro. Preizkusili smo model z M1 Pro, ki ima osem jeder zmogljivih in dve varčni, zraven je 16 GB pomnilnika in 16 grafičnih jeder. Na voljo je tudi zmogljivejši procesor M1 Max, pri pomnilniku lahko izberemo tudi 32 ali 64 GB (zadnje le v kombinaciji s procesorjem Max).

Pod črto je prenosnik izredno hiter pri vseh opravilih. Po surovih, večjedrnih preizkusih se mirno kosa z namiznimi procesorji višjega razreda, denimo Intelovimi modeli i7 ali AMD Ryzen 7. In je približno še enkrat hitrejši od lanskih prenosnikov s procesorjem M1. Ob tem je vzdržljivost akumulatorja malenkost slabša kot pri lanskih prenosnikih, a še vedno neprimerljivo boljša od konkurence! Po našem preizkusu zdrži prenosnik dobrih 20 ur predvajanja posnetkov s spletišča Youtube in ocenimo lahko, da bi približno toliko ur zmogel tudi pisarniška opravila. Za strojno res najzahtevnejša opravila lahko računamo nekje od dveh pa do petih ur dela, kar je spet manj kot pri modelih s procesorjem M1, a v primerjavi s konkurenco še vedno odlično.

Novi MacBook Pro je odličen prenosnik. Ko so pri Applu napovedali prehod na ARM, smo bili skeptični, a lani so s prvimi prenosniki pokazali, da je bila začrtana smer pravilna, letos pa so ob pričakovanih napredkih pri procesorski zasnovi prinesli še dobrodošle izboljšave pri fizični sestavi.

MacBook Pro ima le dve resni hibi. Prva je ta, da je Apple – marsikateri uporabnik, sploh bralec teh vrstic, je po vsej verjetnosti že tako globoko (desetletja!) ukoreninjen v svet Oken, da bi bil prehod na MacOS enostavno preveč boleč. Spotikanje ob nam nedomače elemente sistema zna hitro pretehtati vse tiste prednosti, ki nam jih prinese Applova zasnova. Druga hiba pa je seveda boleče visoka cena, za katero dobimo kar dva prenosnika MacBook Air.

Apple MacBook Pro 16 2021

prenosnik s procesorjem ARM

Prodaja: www.epl.si

Cena: 2.889 EUR (procesor M1 Pro, 16 GB pomnilnika, 512 GB SSD)

Za: Vzdržljivost akumulatorja, zmogljivost, velikost in teža, kakovost izdelave, vmesniki.

Proti: Cena.