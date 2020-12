Luminar AI - Na pamet in brezstično

Ljudje niso nikoli bili ravno navdušeni nad resničnostjo. Morda je tudi zato nastal koncept umetnosti (uméten -tna -o prid. (ẹ́ ẹ̄) narejen, nastal kot rezultat človekovega dela, ne narave same, SSKJ 2), ki je polna pobegov iz nje. Tudi v upodabljajoči umetnosti je eskapizem vseprisoten. Še tako realistične malarije vrhunskih slikarjev vsebujejo vsaj nekaj mentalne retuše avtorja. Čelo portretiranca je manj zgubano, habsburška čeljust je malce manj poudarjena, oprema sobe je bogatejša kot v resnici in gore ter oblaki so bolj prijaznejši kot zares.

Strah pred upodabljanjem resničnosti se je skristaliziral ob izumu fotografije, ki ni imela filtra v obliki slikarjevih možganov. Okolje in ljudi je prikazovala v vsej svoji brutalni resničnosti, zato se je praktično isti trenutek, ko je Niépce stisnil prvo fotografijo, rodila fotografska retuša.

