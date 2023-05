Logistika na tehnoloških steroidih

Področji transporta in logistike se nenehno spreminjata in prilagajata zahtevam podjetij, razvoju tehnologije in potrebi po ohranjanju okolja. Ob visoki stopnji zanesljivosti je imperativ tudi vedno večja prilagodljivost.

Nepisano pravilo v vseh panogah je, da nanje v zadnjem desetletju močno delujejo sile digitalizacije, ki spreminjajo načine, kako organizacije razmišljajo o svojem poslovanju in tehnologiji. Ena izmed panog, ki je stalno deležna tehnoloških inovacij, je vsekakor tudi logistika. Logistična podjetja morajo biti stalno na preži za novimi rešitvami, če želijo biti konkurenčna. Ročnega dela je vse manj, tehnologije vse več. Oglejmo si, kaj vse se »dogaja« logistom.

