LIDAR - Lasersko zaznavanje jabolk

Tipalo svetlobnega zaznavanja in merjenja globine Lidar, s katerim so opremljeni zadnji telefoni iPhone 12 ter tablice iPad Pro 2020, je že na samem začetku zaposlilo domišljijo razvijalcev mobilnih aplikacij in izdelki izpod njihovih prstov dajo slutiti, da nas čaka zanimiva prihodnost.

Tipalo Lidar, ki je telefonu iPhone prvenstveno priloženo za boljše nočne fotografije, je zaslužno za marsikatero izboljšavo že uveljavljenih aplikacij. Lep primer je Applov brezplačni program za merjenje razdalje Measure, ki kljub navidezni preprostosti postreže z odličnimi rezultati. Piko znotraj kroga postavimo na eno stran razdalje, ki jo želimo premeriti, in jo potrdimo z znakom plus. Potem se premaknemo na drugo stran in ponovimo postopek. Na zaslonu se prikaže razdalja z izmerjeno vrednostjo.

Zakup člankov