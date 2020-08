LG Velvet

LG je, s HTC in Sonyjem, eden izmed nekoč bolj vplivnih proizvajalcev telefonov, ki mu pa zadnja leta ne gre najbolje. Njihovi telefoni so sicer povsem solidni, a brez večjih posebnosti ali celo prednosti. Ponujajo razmeroma malo modelov, tudi prihod novih je počasnejši, kot smo bili nekoč vajeni (oziroma kot je pri večjih, bolj znanih konkurentih).

Novi model LG Velvet tako prihaja v srednji cenovni razred in je daleč od cenejših telefonov (ti so v okolici 300 evrov), a mu hkrati vsaj še nekaj sto evrov manjka do najzmogljivejših modelov.

