Letna prenova Oken – Windows 11 22H2

Microsoft je za javni preizkus pripravil novo, večjo različico operacijskega sistema Windows 11 s priponko 22H2. Gre za tako imenovano »letno« objavo, saj bo Microsoft po novem večje različice objavljal enkrat v letu. Večjih novosti kljub temu ne prinaša, a so tudi nekatere manjše več kot dobrodošle.

Če smo povsem pošteni, so nove, večje različice operacijskih sistemov v današnjih časih bolj marketinško usmerjene poteze in v manjši meri resnične tehnične novosti. Danes praktično vsi proizvajalci popravke in celo povsem nove funkcionalnosti objavljajo nenehno in le redko čakajo na tovrstne obletnice, kot jo bo praznoval Windows 11, ki je bil uradno objavljen oktobra 2021.

Zakup člankov