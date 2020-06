Lenovo Yoga Slim 7

Novi prenosniki v Lenovovi liniji Yoga, modeli Slim, ponujajo oblikovno všečne 14- in 15-palčne modele s tankimi, aluminijastimi ohišji. Preizkusili smo model v vinsko vijoličasti barvi, ki jo pri Lenovu imenujejo barva orhideje, in moramo priznati, da nam je bil všeč, saj izstopa iz črnega in srebrnega povprečja. Ohišje je glede na tankost (centimeter in pol) dovolj kakovostno, brez opaznega zvijanja, solidno je narejen tudi široki tečaj zaslona.

Prenosnik ni najlažji, a je zato dobro uravnotežen, tako se med uporabo ne nagiba ali ziblje nazaj. Zaslon lahko odpremo skoraj, a ne povsem ravno. V uporabi je solidna matrika IPS z dobrimi vidnimi koti in živahnimi barvami. Lahko bi bil sicer malenkost svetlejši (pri najbolj svetli stopnji), zmotila nas je tudi svetleča prevleka, zaradi katere je opaziti nekaj odbojev. Ločljivost je solidnih 1.920 × 1.080 pik, kar je za štirinajstpalčni zaslon dovolj. Večina uporabnikov bo v Oknih izbrala 150- ali 125-odstotno povečavo. Na voljo bodo sicer tudi modeli z zasloni 4K, kar po našem mnenju ni potrebno. Kakovost zvoka je povprečna, a pri tanjših prenosnikih drugega niti ne pričakujemo.

