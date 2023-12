Lenovo Yoga Pro i9 16

Lenovo je že davno vpeljal tržno oznako Yoga za prenosnike, ki se lahko preklopijo v tablice. Zdaj je ta oznaka očitno izgubila svoj prvotni namen, saj naj bi po novem šlo za prenosnike, namenjene »kreativnim« uporabnikom (čeprav se oznaka še vedno pojavlja tudi drugje, s prvotnim namenom). Na preizkus smo namreč dobili prenosnik Yoga Pro i9 s podoznako 16IRP8.

Meri torej na kreativnost, kar po domače pomeni, da imajo ti prenosniki dovolj zmogljivosti za grafične programe (torej Photoshop in podobne), tudi z nekoliko močnejšo grafično kartico. Hkrati ti prenosniki nekaj več dajo na oblikovanje kot kakšne črno-sive poslovne alternative. Na koncu pa dobimo še nadpovprečno dobre zaslone, torej take, s katerimi lažje ocenimo, kakšne so določene barve in odtenki.

Zakup člankov