Lenovo Thinkpad X1 Yoga G8

Po novem Thinkpad X1 Carbonu smo na preizkus dobili še novi Thinkpad X1 Yoga. Če je X1 Carbon najboljši poslovni prenosnik, kar jih Lenovo premore, naj bi bil X1 Yoga najboljša hibridna naprava, torej prenosnik, ki se prelevi v tablico. »Naj bi bil« pa zato, ker so pred časom predstavili še model Thinkpad X1 Titanium Yoga s še bolj premijsko izdelavo. Pri seriji Carbon smo že pri enajsti generaciji, tu pa pri osmi. A tako kot pri modelu Carbon so tudi tu ostali pri enakem ohišju kot pri predhodnici, novi so tako predvsem procesorji, ki so iz nove Intelove generacije.

Prenosnik je v sklopu ultralahkih in ultratankih, čeprav je večji (predvsem debelejši) in težji od omenjenega modela Carbon. Kakovost izdelave je sicer dobra, ohišje je kovinsko in deluje dovolj trpežno, tudi prstni odtisi se manj poznajo kot na črnih thinkpadih. Tečaji so dovolj kakovostni in trdni, da ni opaziti vibriranja zaslona.

