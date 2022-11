Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

Novi Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 je prenosnik, ki meri na kreativne uporabnike, njegova posebnost pa je dodaten, sekundarni zaslon. Naj takoj povemo, da gre, po imenu sodeč, za naslednika lanskega modela ThinkBook Plus Gen 2, a v praksi je to povsem drugačen prenosnik. Omenjeni Gen 2 je bil kompakten, hibridni prenosnik z dodatnim zaslonom e-ink na zunanji strani, torej namenjen uporabi v obliki tablice ali bralnika. Novi model je občutno večji, dodatni zaslon pa je vgrajen na spodnjem delu, desno ob tipkovnici.

Prenosnik je razmeroma velik, predvsem je zelo širok. Glavni zaslon je širokega formata 21 : 10 in meri po diagonali 17,3 palca (ločljivost je visokih 3.072 × 1.440 pik). Tako je na spodnji polovici ohišja dovolj prostora za klasično tipkovnico (sicer brez številčnice), pod katero je tudi dovolj velika sledilna ploščica, na desni pa najdemo omenjeni dodatni zaslon. Ta je formata 16 : 10, postavljen navpično, njegova ločljivost je 1.280 × 800 pik. Oba zaslona sta občutljiva na dotik in ju lahko uporabljamo v navezi s pisalom, skritim v desnem zgornjem kotu ohišja.

