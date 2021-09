Lenovo Legion S7

V zadnjem letu smo zabeležili občuten dvig cen grafičnih kartic. Razlogov za to je kar nekaj, glavni pa so dvig vrednosti kriptovalut in zato vse večje zanimanje za njihovo rudarjenje ter različne karantene in zato skok priljubljenosti računalniških iger. S tem so dobili dodaten zagon tudi igričarski prenosniki z nekoliko zmogljivejšimi karticami, saj so njihove cene zato bolj sprejemljive, kot so bile pred nekaj leti.

V ta segment sodi tudi novi Lenovo Legion S7, igričarski prenosnik, ki ponudi razmeroma kompaktno ohišje in dovolj majhno težo. Oznaka »S« v imenu namreč pomeni Slim, torej vitkost. Prenosnik se vseeno ne kosa s tistimi res tankimi, prenosljivimi modeli, a bistveno je, da ne gre za preobsežno ohišje, ki ga komajda prenašamo naokoli. Zaslon meri najobičajnejših 15,6 palca, po volumnu je primerljiv z vstopnimi, pa tudi malenkost starejšimi prenosniki. Tehtnica pokaže 1,8 kilograma, kar je več kot sprejemljivo.

