Lenovo Legion C7 – 15IMH05

Legion je znamka, ki pri Lenovu označuje naprave, namenjene zahtevnejšim igričarjem. Igričarstvo je že leta v vzponu, pravzaprav gre za enega bolj zdravih področij domačega računalništva. Pri tem so prenosniki bili v preteklosti nekoliko v senci namiznih, tudi doma sestavljenih računalnikov, a so v zadnjih dveh letih zaradi omejene dobave in cen posameznih komponent (predvsem grafičnih kartic) pridobili zanimanje in tudi konkurenčnost. Dejansko lahko v nekaterih primerih dobimo več, če si omislimo igričarski prenosnik, kot pa če si sestavimo namizni PC.

