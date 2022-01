Lenovo Ideapad Flex 5

Serija Ideapad se pri Lenovu uvršča pod serijo Yoga, oznaka Flex pa označuje možnost preklopa v tablični način, s tem pa seveda tudi občutljivost na dotik. Novi model Flex 5, ki smo ga dobili na preizkus, je torej prenosnik, ki naj bi ponudil sorazmerno tanko in lahko ohišje ob nekoliko nižji ceni kot pri dražjih modelih Yoga.

Ohišja prenosnikov se v zadnjem desetletju vztrajno tanjšajo in lajšajo, a preizkušeni model pri tem ne izstopa posebej – torej ne gre za vitkega rekorderja. Kakovost ohišja je sicer glede na cenovno uvrstitev nadpovprečna. Upogibanja in zvijanja je dovolj malo, materiali so na dotik prijetni. Tečaji so dovolj trdni, da se vibracije ne prenašajo na zaslon. Omeniti velja tanke robove zaslona, predvsem na levi in desni strani, na vrhu nekaj prostora zavzame spletna kamera (ta ima sicer tudi fizični zaklop).

Tipkovnica je kar solidna, saj ponudi predvsem dober povratni odziv, čeprav zelo malo hoda, so pa tipke prijetne na otip, vgrajena je tudi osvetlitev od zadaj (kjer lahko seveda spreminjamo njeno moč). Manj zadovoljni smo bili s sledilno ploščico. Premik po njej je sicer dober, je pa klikanje medlo, s premalo odziva in premalo hoda, hkrati pa je klik na njej glasnejši, kot bi si želeli. Površina je rahlo gumijasta, na njej pa se zelo poznajo prstni odtisi.

Zaslon je na papirju soliden, v praksi pa se nekoliko slabše obnese. V uporabi je sicer matrika IPS, kar pomeni zelo dobre vidne kote, so pa barve nekoliko manj žive, kot bi si želeli. Druga težava so odboji svetlobe. Kot je navada pri napravah, ki so občutljive na dotik, je tu v uporabi svetleča prevleka. K temu svoje doda tudi omejena svetlost zaslona – zunaj se bomo kar namučili, sploh če prenosnik uporabljamo ob lepšem vremenu. Diagonala je sicer 14 palcev, ločljivost pa danes najbolj razširjena 1.920 × 1.080 pik.

Vsekakor je največja prednost tega prenosnika njegova zmogljivost, konkretno zaradi procesorja Ryzen 7 5700U. Gre za odličen osemjedrni procesor, ki sicer še temelji na prejšnji generaciji (Zen 2), a vseeno ponuja odlične zmogljivosti. Zraven je integrirana grafična rešitev Radeon Vega, ki sicer ni primerljiva z namenskimi grafičnimi karticami, vseeno pa bomo tudi z njo odigrali kako manj zahtevno igro, se pa ob tem kar sliši zvok ventilatorja. Prenosnik je ob navadnem pisarniškem delu sicer dovolj tih. Vgrajenih je 16 GB pomnilnika in to je danes udobna količina, ki bo dovolj za veliko večino uporabnikov. Podatke bomo hranili na pogonu SSD, velikem 512 GB. Kljub zmogljivemu procesorju nas je prenosnik presenetil pri vzdržljivosti akumulatorja, saj je zdržal slabih pet ur, ob zelo nezahtevni rabi pa pogledujemo celo proti desetim uram delovanja.

Pri vmesnikih ni presenečenj. Na levi strani so vmesnik za napajanje, izhod HDMI, vmesnik USB-C ter izhod za slušalke. Desno pa najdemo dva vmesnika USB-A, bralnik pomnilniških kartic SD ter majhno tipko za vklop. Vgrajena kartica za brezžična omrežja podpira tudi najnovejša omrežja standarda Wi-Fi6.

Ideapad Flex 5 je soliden predstavnik prenosnikov srednjega cenovnega razreda, ki postreže še z možnostjo preklopa in občutljivostjo na dotik. Ob tem ponudi zelo dobro zmogljivost, varčevali pa so pri zaslonu in sledilni ploščici.

Lenovo Ideapad Flex 5

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 8.098

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 5.483

Trajanje delovanja: 4 ur, 48 minut

Zgradba in oprema: 7

Velikost in teža: 9

Mere: 32,2 × 21,8 × 2 cm, 1,55 kg

Značilnosti: AMD Ryzen 7 5700U, 1,8 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax, bluetooth

Zaslon: 14-palčni, 1.920 × 1.080 pik

Operacijski sistem: Windows 10 Home

Cena: 915 EUR

Prodaja: Notesniki.si.

Za: Zmogljivost.

Proti: Kakovost sledilne ploščice, svetlost zaslona.