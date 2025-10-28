Larry Ellison - Od reveža do bogataša

Lawrence Joseph Ellison se je materi samohranilki Florence Spellman rodil 17. avgusta leta 1944 v predmestju New Yorka Bronx. Z mamo ni živel dolgo. Ko je pri devetih mesecih zbolel za pljučnico, ga je neporočena Judinja poslala k teti in stricu v Chicago, kjer je odraščal v majhnem stanovanju brez prave topline. Lillian in Louis Ellison sta ga posvojila ter mu dala svoje ime, ki ga je Louis, ruski izseljenec, prevzel v spomin na otok Ellis Island, kjer je prvič stopil na ameriška tla. Louis Ellison je bil po značaju strog in pogosto oster, kar je v mladem Larryju vzbudilo trmo, ki ga je potem spremljala vse življenje. Že kot najstnik je kazal uporniško naravo. V šoli je bil uspešen, a nezainteresiran, pogosto se je sprl z učitelji, saj ni maral avtoritet. Po srednji šoli se je vpisal na univerzo v Illinoisu, kjer so ga imenovali za študenta leta na področju znanosti. A življenje mu je znova pokazalo svojo nepredvidljivost, med obiskovanjem drugega letnika mu je umrla krušna mati, ženska, ki ga je resnično imela rada. Takoj je opustil študij, nakar ga je Louis pregovoril v nadaljevanje na domačem pragu. Zgolj po enem semestru je pustil tudi študij na univerzi v Chicagu.

Ameriški poslovnež Larry Ellison je soustanovitelj tehnološkega velikana Oracle Corporation. Podjetje je vodil kot glavni izvršni direktor od ustanovitve leta 1977 vse do 2014, danes pa opravlja funkciji predsednika upravnega odbora in glavnega tehnološkega direktorja. Ellison ima v lasti 41 odstotkov Oracla, njegovo premoženje pa je bilo septembra 2025 ocenjeno na več kot 369 milijard ameriških dolarjev, s čimer se uvršča med najbogatejše ljudi na svetu.

Larry je odraščal v prepričanju, da sta Lillian in Louis Ellison njegova prava starša.

Mladi Ellison se je leta 1966 s praznimi žepi preselil v Kalifornijo, kjer so tehnološka podjetja doživljala neverjeten razcvet.

Leta 1966 se je takrat 22-letni Ellis s praktično praznimi žepi preselil v Kalifornijo, blizu Silicijeve doline, kjer je tehnološka industrija doživljala neverjeten razcvet. Službe je menjal kot po tekočem traku, med drugim je delal pri podjetjih Wells Fargo in Amdahl, kjer je bil programer. A njegovo srce je hrepenelo po več. Ko je nekega dne prebral članek o novem projektu ameriške vlade, relacijski zbirki podatkov, ki jo je razvijal IBM, se mu je porodila zamisel. Kaj, če bi tak sistem ustvaril sam in ga ponudil podjetjem? Tako je leta 1977 z dvema sodelavcema ustanovil podjetje Software Development Laboratories, ki se je kasneje preimenovalo v Oracle. Njihov cilj je bil preprost: ustvariti so želeli orodje, s katerim bi podjetja lažje shranjevala, iskala in analizirala podatke. Larry je bil karizmatičen, pogosto aroganten, a neverjetno prepričljiv. Znal je navdušiti investitorje in prestrašiti tekmece. Njegova ambicija ni poznala meja. Vseeno je Oracle sprva komaj preživel. V programski opremi so bile napake, projekti so zamujali, dolgovi so se kopičili. A Ellison se ni predal. Verjel je, da bo zbirka podatkov Oracle postala srce digitalnega sveta. In imel je prav. Do konca 80. let je Oracle postal eno največjih tehnoloških podjetij na svetu, Ellison pa milijarder.

Ko je obogatel z Oraclom, je kupil 98 odstotkov havajskega otoka Lanai.

Ellison je bil dolgo časa izvršni direktor podjetja, nato pa se je leta 2014 umaknil od dnevnega vodenja in prevzel vlogo izvršnega predsednika uprave ter glavnega tehnološkega direktorja. V času njegovega vodstva je Oracle zrasel v multinacionalno korporacijo, ki služi milijardne prihodke. Ellisonovo življenje pa ni omejeno le na posel z zbirkami podatkov. Leta 2012 je kupil 98 odstotkov havajskega otoka Lanai za približno 300 milijonov dolarjev. Ta poteza mu je prinesla skoraj popoln nadzor nad otokom z dvema luksuznima hoteloma Four Seasons, večino stanovanj, podjetij in ključne infrastrukture. Sprva je obljubljal trajnostni razvoj in podporo lokalni skupnosti, vendar so se obljube hitro izkazale za prazne.

Ellison je otok postopoma spremenil v luksuzno destinacijo za superbogate. Uvedel je restavracijo Nobu, prenovil hotele in zgradil razkošni center za dobro počutje Sensei. Vse to je močno vplivalo na vsakdanje življenje lokalnih prebivalcev. Cene nepremičnin in življenjski stroški so skokovito narasli, lokalna podjetja pa imajo pogosto le 30-dnevne najemne pogodbe, kar jim onemogoča dolgoročno poslovanje. Nekatera podjetja je Ellison celo prevzel ali zaprl, druge pa je izrinil z uvedbo konkurenčnih storitev. Prebivalci se soočajo s stanovanjsko krizo in strahom, da bodo izrinjeni iz skupnosti, ki jo nekateri njihovi predniki naseljujejo že generacije. Ellison se redko pojavlja v javnosti in se izogiba neposrednemu stiku z lokalno skupnostjo. Njegovi načrti za otok ostajajo večinoma nejasni, pogosti sestanki s prebivalci pa so enostranski. Pulama Lanai, njegova družba za upravljanje otoka, jih le obvešča o že sprejetih odločitvah. Čeprav je v skupnost vložil veliko denarja in obnovil nekaj javnih objektov, mnogi menijo, da gre predvsem za projekt elitne privatizacije.

Larry Ellison je navdušen jadralec. Leta 2013 je postal zmagovalec regate »America’s Cup«.

Larry je tudi navdušen jadralec. Leta 2013 je s svojo ekipo Oracle Team USA slavil na prestižni regati America's Cup, 2018 pa soustanovil globalno jadralsko ligo SailGP, ki je pritegnila zanimanje slavnih vlagateljev, kot sta igralka Anne Hathaway in nogometaš Kylian Mbappé. Znan je tudi po vlaganju v šport, prenovil je teniški turnir v Indian Wellsu, ki ga zaradi organizacije in lokacije pogosto imenujejo peti Grand Slam. Ellisonovo zanimanje sega tudi v politiko. Je dolgoletni podpornik republikanskih in konservativnih politikov. Leta 2022 je tako podprl predsedniško kampanjo senatorja Tima Scotta s 15 milijoni ameriških dolarjev, pred tem pa tudi Marca Rubia. Njegovo ime se je pojavilo tudi ob boku Donalda Trumpa in Sama Altmana (OpenAI), ko so v začetku leta 2025 skupaj napovedali novo podjetje za razvoj ameriške umetne inteligence. Nikoli ni pozabil judovskega porekla in je v preteklosti finančno podpiral tudi izraelsko vojsko. Ko se je zavzemal za Oraclov prevzem ameriške veje platforme Tiktok, je s svojo izrazito podporo Izraelu sprožil vprašanja o prihodnji nevtralnosti aplikacije. Visoka predstavnica Oracla Safra Catz je večkrat javno poudarila, da je zavezanost Izraelu temeljna vrednota podjetja, in celo izjavila, da zaposleni, ki se s tem ne strinjajo, morda ne sodijo v Oracle. Takšna stališča vodstva so sprožila kritike in poročila o notranjih pritiskih na zaposlene, ki imajo drugačna politična prepričanja, zlasti v povezavi z izraelsko-palestinskim konfliktom.

Ellison danes večino časa umirjeno preživi na svojem havajskem otoku. Vlaga v šport, dobrodelne namene, politiko in Izrael. Nikoli ni pozabil svojih korenin.

Larry Ellison nikoli ni živel umirjenega življenja. Znan je bil po svojem ekscesnem življenjskem slogu, jadrnicah, luksuznih vilah, športnih avtomobilih. Bil je tekmovalec v vsem – poslu, športu, ljubezni. Ko ni mogel biti najhitrejši programer, je postal najhitrejši jadralec. Ko ni mogel biti najbogatejši, je vsaj želel biti najdrznejši. Toda za bleščavo fasado se je skrival človek, ki je vse življenje iskal pripadnost. Ellison je sam priznal, da ga je občutek zapuščenosti iz otroštva zaznamoval za vedno. Vse, kar je gradil – podjetje, bogastvo, slavo –, je bilo nekakšen odgovor na tisti stari strah, da ne bo dovolj. V zrelih letih je Ellison postal bolj umirjen. Sodeloval je v številnih dobrodelnih projektih, financiral medicinske raziskave in okoljevarstvene pobude. Leta 2010 je podpisal pobudo Giving Pledge, ki jo je ustanovil Bill Gates in s katero milijarderji obljubijo, da bodo večino svojega bogastva po smrti namenili v dobrodelne namene. Kljub temu redko sodeluje z drugimi člani te pobude, saj si želi ohraniti avtonomijo pri odločanju o tem, kam bo šel njegov denar. Njegova zadnja velika pobuda je usmerjena v Ellison Institute of Technology v sodelovanju z univerzo v Oxfordu. Ta inštitut deluje na humanitarnih področjih, kot so razvoj novih zdravil, iskanje rešitev za svetovno lakoto ter raziskave čiste in trajnostne energije. Ellison s svojo kombinacijo podjetniške genialnosti, političnega vpliva, športne strasti in individualističnega pristopa k filantropiji ostaja ena najvplivnejših in najzanimivejših osebnosti sodobnega časa.