Lahko tehnologija zavarovanje približa revn(ejš)im?

Inovatorji v zavarovalništvu se morajo še dokazati v praksi. In upravičiti svoje tehnološko-poslovne modele.

Z revolucijo na področju zavarovalništva je podobno kot z revolucijo na področju financ in plačilnih metod. Priti mora do ljudi. In to je v nekaterih državah, sploh ko govorimo o modernem zavarovalništvu, velika težava. Nasploh se panoga zavarovalništva ne zdi prav dinamična, nasprotno, za tehnološke zanesenjake se odpira bistveno prepočasi in plaho. Strokovnjaki pa menijo, da bi zavarovalnice lahko prav ob pomoči sodobne tehnologije zaslužile še bistveno več, če bi le našle načine, kako zavarovanja spraviti do (vseh) ljudi oziroma predvsem tistih, ki še nikoli v življenju niso ničesar zavarovali, niti sebe. In tu nastopijo tehnološki inovatorji v zavarovalništvu, ki so svoj segment rešitev poimenovali preprosto insurtech. Njihova glavna in hkrati najtežja naloga bo seveda odpravljanje ovir pri dostopnosti zavarovalnih produktov sleherniku. Podobno kot inovatorji v panogi financ lahko v zavarovalniški ekosistem vključijo (še) več ljudi ter tako pospešijo družbeni in gospodarski razvoj. V teoriji.

